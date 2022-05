Ende einer Durststrecke: Volksfest in Gmund ist eröffnet

Von: Christina Jachert-Maier

Gleich nach der Eröffnung ging es am Donnerstag rund auf dem Volksfest - nicht nur im Kettenkarussell. © Thomas Plettenberg

Die lange Corona-Durststrecke ist geschafft: Am Donnerstag (12. Mai) wurde in Gmund das erste Volksfest nach zweijähriger Zwangspause eröffnet.

Gmund - Die Eröffnung des Gmunder Volksfestes ist zugleich der Auftakt der Festerl-Saison am Tegernsee. Heuer soll es neben zwei Seefesten in Tegernsee und Rottach-Egern sowie der Jubiläumsfeier „100 Jahre Bad“ in Wiessee auch wieder die beliebten Waldfeste der Vereine geben. Doch zurück zum Volksfest: Nach einem Standkonzert beim Gmunder Rathaus ging es soeben mit Musik zum Volksfestplatz, wo Bürgermeister Alfons Besel im Bierzelt das erste Fass anzapfte.

Volksfest Gmund mit reichhaltigem Programm

Das Programm des Volksfests ist reichhaltig: Am Freitag (13. Mai) ist von 12 bis 18 Uhr Familientag mit ermäßigten Preisen angesagt. Ab 14 Uhr lockt der Kinderparcours der Gemeinde Gmund, im Festzelt sorgt ein Kasperltheater für Unterhaltung. Ab 18 Uhr spielt dann die Willinger Musi auf. Die Trachtenjugend des Tegernseer Tals kommt am Samstag (14. Mai) von 13 bis 17 Uhr zu einem Treff auf dem Volksfest zusammen. Am Abend geht ab 19 Uhr mit den Cagey Strings die Party ab. Plattler und Goaßlschnalzer des Gmunder Trachtenvereins D‘Neureuther sind am Sonntag, 15. Mai, ab 15 Uhr im Festzelt zu erleben. Ab 18 Uhr sorgt die Tegernseer Tanzlmusi für Stimmung. Am Montag, 16. Mai, klingt das Volksfest dann mit dem Seniorennachmittag von 12 bis 16 Uhr aus, zu dem die Gemeinde Gmund einlädt. Nach dem traditionellen Kesselfleischessen ab 17 Uhr spielt die Blaskapelle Gmund ab 19 Uhr zum Abschluss des Volksfestes zünftig auf.

jm/gab