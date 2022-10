„Wir fahren auf Sicht“: Energiekrise macht auch den kleinen Skigebieten am Tegernsee zu schaffen

Von: Gabi Werner

Energiefresser: Vor allem der Betrieb der Beschneiungsanlagen, hier am Oedberg in Ostin, kostet die Liftbetreiber jede Menge Strom. © Thomas Plettenberg

Skifahren wird heuer ein teures Vergnügen. Auch die kleinen Gebiete am Tegernsee müssen die Preise für ihre Liftkarten erhöhen, um über die Runden zu kommen.

Gmund/Kreuth – Währen die großen Alpenplus-Skigebiete ihre Tarife bereits festgelegt haben und aufgrund der Energiekrise teils satte Aufschläge verlangen, sehen sich die Betreiber kleinerer Gebiete wie dem Oedberg in Ostin noch nicht in der Lage, ihre Ticketpreise zu kalkulieren. „Wir werden ganz auf Sicht fahren“, sagt Oedberg-Geschäftsführer Georg Reisberger auf Nachfrage.

Oedberg-Chef will sich nicht auf einen fixen Saisonpreis festlegen

Fest steht bereits: Zum angepeilten Saisonstart Mitte Dezember werde es in Ostin zu einer „deutlichen Steigerung“ der Liftkartenpreise kommen. Konkrete Zahlen kann Reisberger derzeit noch nicht nennen. Bis Ende des Jahres läuft der Vertrag mit seinem Stromversorger. Was danach kommt, weiß der Geschäftsführer nicht. Reisberger kündigt aber bereits an, dass man sich heuer nicht auf einen fixen Saisonpreis festlegen werde. Heißt: Die Preise für die einzelnen Zeitkarten – ein Erwachsener zahlte bisher für zwei Stunden beispielsweise 16 Euro, für vier Stunden 18 Euro – könnten auch während der Liftsaison weiter angepasst werden. „Rauf wie runter.“

Hinter dem Konsumverhalten der Gäste steht ein großes Fragezeichen

Sein Ziel sei es, „den Liftbetrieb zu erträglichen Preisen aufrecht zu erhalten“, versichert er. Was bleibt, sind die vielen Unsicherheitsfaktoren. Neben den Energiekosten und dem Wetter steht auch hinter dem Konsumverhalten der Gäste ein Fragezeichen. Keiner wisse, wie groß die Bereitschaft der Leute sei, trotz Krise Geld fürs Brettlvergnügen auszugeben.

Künstliche Beschneiung am Oedberg nur noch bei deutlichen Minustemperaturen

Ohne künstliche Beschneiung geht es trotz Energiekrise nicht. Da ist sich Reisberger mit den Bahnbetreibern der großen Skigebiete wie Sudelfeld und Spitzingsee einig. Dennoch sieht er hier das größte Einsparpotenzial für sein Unternehmen. Kunstschnee werde heuer erst dann produziert, wenn die Temperaturen im deutlichen Minusbereich angelangt sind. „Der Kunstschnee ist dreimal so teuer, wenn im Grenzbereich beschneit wird“, macht Reisberger deutlich. Der Skibetrieb heuer sei „wirtschaftlich eine Gratwanderung“.

Betreiber der Hirschberglifte setzt auf eigenes Stromaggregat

Etwas weniger sorgenvoll blickt Sepp Kandlinger von den Hirschbergliften in Kreuth auf die bevorstehende Wintersportsaison. Für die Beschneiungsanlage verfügt er über ein eigenes Stromaggregat, die Lifte fahren mit Dieselantrieb. Zumindest von der Strompreiserhöhung sei er daher nicht so stark betroffen wie andere Liftbetreiber, erklärt Kandlinger. Dennoch komme auch er um eine Erhöhung der Liftkarten-Preise nicht umhin. „Genau wissen wir es noch nicht“, sagt der Kreuther. Vermutlich aber müssen die Brettlfans mit einem Aufschlag von etwa zehn Prozent rechnen.

Für die Kirchberglifte in Kreuth zählt nur eines: der Naturschnee

Die künstliche Beschneiung ist ein Energiefresser. Kein Kopfzerbrechen darüber muss sich Rainer Bierschneider, Eigentümer der Kirchberglifte, machen. Das kleine Skigebiet am Ortsrand von Kreuth kommt seit jeher ohne Schneekanonen aus. „Ich sehe der Saison eigentlich sehr positiv entgegen“, sagt Bierschneider. Über eine Erhöhung der Skikartenpreise habe er sich bislang noch keine Gedanken gemacht – sollte sie kommen, werde sie „nur moderat ausfallen“, versichert der Liftbetreiber. Für Bierschneider ist entscheidend, dass der Winter genügend Naturschnee beschert. In der vergangenen Saison war das der Fall: Drei Monate konnten da am Kirchberg die Lifte laufen. „Bei uns hält der Schnee einfach besser.“

