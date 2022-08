Energiekrise: Oedberg-Chef blickt mit Sorge auf Wintersportsaison

Von: Gerti Reichl

Am Oedberg läuft auch im Sommer der Lift für die Rodelbahn. Wie sich der Betrieb im Winter entwickelt, ist angesichts der Energiekrise offen. © Thomas Plettenberg

Dass angesichts der Energiekrise auch die Skigebiete sparen müssen, steht bereits fest. Wie kleinere Liftbetreiber das meistern können, ist offen. Georg Reisberger zeichnet für den Betrieb am Oedberg ein düsteres Bild.

Gmund – Ein Doppel-Schlepplift, der täglich zwölf Stunden läuft, ein Kinderland mit Seil-Liften, Förderband und Skikarussell, Flutlicht für den Nachtskilauf und vor allem 14 Schneekanonen, die das alles überhaupt möglich machen. Georg Reisberger, Geschäftsführer der Oedberg GmbH, spielt und rechnet mit seinem Team seit Wochen und Monaten das Winter-Szenario durch.

Oedberg-Chef: Liftkarten müssen deutlich teurer werden

„Am 31. Dezember läuft der Vertrag mit unserem Stromversorger aus, und einen neuen Dreijahresvertrag haben wir nicht unterschrieben. Denn dann“, so Reisberger, „hätten wir mehr als doppelt so viel wie bisher zahlen müssen.“ Nun ziehe man in Erwägung, den Strom zum Tagespreis zu beziehen. In jedem Fall sehe es ab 1. Januar „dramatisch“ aus. „Die Liftkarten müssen deutlich teurer werden“ – um wieviel, stehe noch nicht fest. 16 Euro kostet bisher etwa die 4-Stunden-Karte für Erwachsene. „Ob da die Leute noch mitmachen, wenn die Karte dann das Doppelte kosten sollte, weiß ich nicht“, sagt Reisberger.

Beleuchtung wurde bereits auf LED-Lampen umgestellt

Alles kommt bereits auf den Prüfstand. Eine enorme Einsparung werde durch die Umstellung der Lichter auf LED-Lampen geschafft. „Das machen wir gerade. Die Lichter brauchen damit zehnmal weniger Strom als bisher.“

Schneekanonen werden die Stromkosten nach oben treiben

Während also das Flutlicht und auch der Betrieb des Schlepplifts keine so großen Sorgen bereiten, weil dafür genauso viel Strom gebraucht werde wie im derzeitigen Sommerbetrieb für die Rodelbahn, so sind es vor allem die 14 Schneekanonen, die die Stromkosten nach oben treiben werden. „Sie brauchen sehr viel Strom in kurzer Zeit und laufen an mindestens 300 Stunden“, sagt Reisberger. Daher habe man schon darüber nachgedacht, selbst ein Stromaggregat anzuschaffen.

Reisberger wünscht sich mehr Wertschätzung für den Skibetrieb

Insgesamt gebe er zu bedenken, dass die Beschneiung in Bayern nur einen „verschwindend geringen“ Anteil am gesamtdeutschen Stromverbrauch habe. Nur 0,002 Prozent, das hat der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) berechnet. Reisberger bedauert, dass in Bayern dass Thema Skifahren nicht so wichtig sei. Er spielt damit auch auf die Einspar-Idee von Innenminister Joachim Herrmann an, der angeregt hat, die Saison nach hinten zu verlegen, sprich später anzufangen.

Für Reisberger keine Option. Er muss für den kommenden Winter jetzt schnell planen. „Bis Oktober müssen wir wissen, welche Marschroute die Politik vorgibt und wo die Preise hingehen.“ Derzeit sei das weitere Vorgehen in nahezu allen Bereichen unplanbar. „Wenn wir so viel für die Liftkarte verlangen müssen, damit sich der Betrieb rechnet, aber die Menschen das nicht mitmachen, dann erledigt sich auch das Thema Beschneiung von selbst. Dann“, sagt Reisberger, „müssen wir den Stecker ziehen.“

