Entscheidung ist gefallen: Gmunder Senioren-Wohnprojekt kommt an Hirschbergstraße

Von: Gerti Reichl

Auf dieser Gemeindefläche an der Hirschbergstraße in Gmund soll das Projekt „Wohnen im Alter“ verwirklicht werden. © Thomas Plettenberg

Dass das Projekt „Wohnen im Alter“ kommt, steht bereits fest. Jetzt hat sich der Gemeinderat nach ausführlicher Debatte und gegen zwei Stimmen auch für einen Standort entschieden: die Hirschbergstraße.

Gmund – Viel Vorarbeit ist schon geleistet: eine Klausur, ein Experten-Workshop, eine Veranstaltung mit Bürgern. Auch eine Infofahrt zu einem ähnlichen Projekt im Kreis Traunstein hatte der Gemeinderat unternommen, ehe er im November bei einer Sondersitzung einen Grundsatzbeschluss für das Projekt „Wohnen im Alter“ fasste.

„Wohnen im Alter“: Bedarf für bis zu 30 Wohneinheiten ermittelt

Begleitet wird die Gemeinde von einer staatlich geförderten Koordinationsstelle, die inzwischen weitere Eckpfeiler ausgearbeitet hat. So besteht ein Bedarf an bis zu 30 Wohneinheiten, wobei 60 Prozent Zwei-Zimmer-Wohnungen und je 20 Prozent Ein- und Dreizimmer-Wohnungen ausmachen sollen. Von 1500 Quadratmetern Wohnfläche ist die Rede. Möglich wäre auch eine ambulant betreute Wohngruppe.

Auch Begegnungsstätte für Senioren und Sozialbüro im Gespräch

Abgesehen von einem gut durchdachten Raumkonzept, das die Kommunikation fördert, könnte eine Begegnungsstätte, die allen Senioren im Ort offen steht, ein weiterer Baustein sein. Zur Debatte steht auch ein Sozialbüro, in dem ein „Quartiersmanager“ sich nicht nur um die Begegnungsstätte, sondern wiederum um alle Senioren-Belange in der Gemeinde kümmert. Mit der Kombination dieser drei Bausteine könnten wesentlichen Eckpfeilern der älteren Bevölkerung nachgekommen werden, nämlich dem Wunsch nach barrierefreiem Wohnraum, gesellschaftlicher Teilhabe und einem Ansprechpartner vor Ort.

Gemeinde hatte drei Grundstücke für Wohnprojekt zur Auswahl

Gleich drei Grundstücke hätte die Gemeinde zur Verfügung: eine knapp 28.000 Quadratmeter große Fläche an der Hirschbergstraße, für die ein bereits entwickelter Bebauungsplan lediglich angepasst werden müsste. Neben einem 2322 Quadratmeter großen Grundstück neben dem Parkplatz zum Kaltenbrunner Strandbad wäre auch das 41.000 Quadratmeter große Gemeinde-Areal an der Finsterwalder Straße, das „Dürnbacher Feld“ möglich. Um die Entscheidung zu erleichtern lag eine detaillierte Bewertung aller drei Flächen vor, mit sämtlichen Vor- und Nachteilen sowie Entfernungen zu Versorgungseinrichtungen.

„Wohen im Alter“: Die Angst vor einem „halbgaren Projekt“

All das war Michael Huber (Grüne) dennoch zu wenig. „Ich hab’ noch keine hundertprozentige Klarheit, was wir genau bezwecken, wer die Zielgruppe ist“, monierte Huber. Es sei verfrüht, sich in diesem „sehr sinnvollen und wichtigen Projekt“ bereits festzulegen. Er fände es sinnvoll, den für Juli geplanten nochmaligen Workshop abzuwarten. Auch Fraktionskollegin Laura Wagner sah noch „Redebedarf“ und hielt nichts davon, am Ende ein „halbgares Projekt“ vor sich zu haben.

Lesen Sie hier von einem Projekt in Bad Wiessee: „Service-Wohnen“ jetzt in größerem Stil

Die Mehrheit sah dies anders. „Wir wollen vorankommen und vertun uns nichts, wenn wir uns jetzt auf das Grundstück festlegen“, rechtfertigte Bürgermeister Alfons Besel (FWG) die anstehende Entscheidung. Das fand auch Martina Ettstaller (CSU), die aus Sicht der Seniorenbeauftragten wusste: „Es gibt viele Senioren, die vereinsamen. Sie haben es verdient, dass wir das Wohnprojekt verwirklichen. Legen wir jetzt los“, forderte sie. Dritte Bürgermeisterin Christine Zierer (FWG) hielt nichts davon, schon jetzt alles bis ins letzte Detail zu besprechen, auch was das Quartiersmanagement betrifft. „Das artet doch in Haarspalterei aus.“ Die Entscheidung für das Grundstück sollte jetzt fallen, „damit etwas vorangeht“. Das war auch im Sinne von Johann Schmid (SPD), der eine Abfrage der Bedürfnisse über den Gemeindeboten vorschlug.

Gemeinderäte favorisieren Grundstück an der Hirschbergstraße

Dann wurde Bernd Ettenreich (FWG) konkret: Die Hirschbergstraße sei das idealere Grundstück, hier sei auch die Bebaubarkeit gegeben. „Und die Seenähe ist nicht zu toppen“, fand Barbara von Miller (SPD) . Sie würde im Alter jedenfalls nicht an der Kaltenbrunner Straße, zwischen Verkehr und Bahnlinie wohnen wollen. Korbinian Kohler (CSU) hielt auch die Finsterwalder Straße für geeignet, da auch diese Fläche „mitten im Ort“ liege. Nachdem weitere Vor- und Nachteile diskutiert waren, wurde entschieden: Das Wohnprojekt soll an die Hirschbergstraße. Nur Michael Huber und Laura Wagner stimmten dagegen.

Entscheidung über Vergabe der Planungsleistungen schon gefallen

Damit das Projekt tatsächlich vorankommt, stand auch eine Entscheidung über die Vergabe der Planungsleistungen an. Gegen eine Stimme (Michael Huber) legten sich die Gemeinderäte auf ein sogenanntes Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb fest. Dabei legt die Gemeinde zunächst eine Anzahl an Bewerbern und angemessene Eignungskriterien fest und wählt die Bewerber dann nach Eignung und Leistungsfähigkeit aus. Aufgrund schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit – konkret wurde der Ludwig-Erhard-Platz genannt – nahm man von einem vorgeschalteten Architektenwettbewerb Abstand.

gr