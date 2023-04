Gmund macht Industriegeschichte lebendig

Von: Alexandra Korimorth

Zwei große Infotafeln vor dem Gmunder Rathaus lassen ein Kapitel der Gmunder Industriegeschichte lebendig werden. Die Konstruktion im Gumpwerk am Mangfallufer lässt sich den Reiffenstuels zuweisen. Bürgermeister Alfons Besel (l.) und Gemeindearchivar Gerhard Seidl enthüllten die Stelen im Beisein interessierter Gäste und von Reiffenstuel-Nachkommen. © Thomas Plettenberg

Gmund ist um eine Sehenswürdigkeit reicher. Bürgermeister Alfons Besel und Gemeindearchivar Gerhard Seidl enthüllten Stelen, die den Errungenschaften von Hanns und Simon Reiffenstuel sowie dem Gumpwerk von 1744 am Mangfallhochufer gewidmet sind.

Gmund – Das Gumpwerk gab im vergangenen Jahr Anlass zu weiterer Forschung in der Gmunder Ortsgeschichte. „Bei der aufwendigen Sanierung des alten Gumpwerks durch die Familien Pfannenberg ergaben sich erste Verdachtsmomente, dass es sich bei dem Hebewerk im Innern um eine Reiffenstuel-Konstruktion handeln könnte“, berichtete Gmunds Archivar Gerhard Seidl beim Lokaltermin. Zu diesem hatten sich vor dem Rathaus mit den Gumpwerk-Besitzern Petra und Carl Pfannenberg und den Reiffenstuel-Experten Richard Kraft, Michael Perchermeier, Karl-Heinz Zipfer und Otto Huber vom Förderverein Alt-Traunstein alle Projektbeteiligten eingefunden. Außerdem historienaffine Gäste wie der profunde Kenner der Gmunder Geschichte, Ehrenbürger, Heimatforscher und früherer Archivar Beni Eisenburg sowie die Reiffenstuel-Nachkommen Franz und Michael Reiffenstuel aus Rottach-Egern.

Ihnen allen liegt die Fortschreibung eines der wichtigsten Kapitel der Gmunder Industriegeschichte am Herzen. Archivar Seidl hatte dies angestoßen. Er hatte das Gumpwerk am Mangfallhochufer, das nicht öffentlich zugänglich ist, vom Reiffenstuel-Experten Otto Huber des Fördervereins Alt-Traunstein begutachten lassen. „Vier Details in der Konstruktion entsprachen den damaligen Patenten von Hanns und Simon Reiffenstuel. So können wir davon ausgehen, dass es sich hier um eine Reiffenstuel-Konstruktion handelt, wenngleich nicht von Simon Reiffenstuel selbst“, machte Seidl stolz deutlich. Es ließe sich nicht genau nachweisen, wer das Gumpwerk 1744 erbaut habe, aber vermutlich sei es einer der beiden Brunnenmeister aus der Wasserbauer-Dynastie gewesen, die um 1744 in Gmund tätig waren, erklärte Seidl mit Blick auf die Konstruktion mit Wasserrad, Kolbendruckpumpe, gegeneinander versetzter Nockenwelle und drei Pumpzylindern. Dies sind die vier Kennzeichen des Hebewerks, dem Herzstück der 32,5 Kilometer langen Soleleitungsanlage inklusive Saline, die Vater und Sohn Reiffenstuel 1617 in Traunstein bauten. Sie gilt als Meisterleistung, vor allem wegen der Überwindung der Höhendifferenz von 346 Metern.

Dieser Solleitung, ihrem Verlauf und dem Hebewerk widmen sich zwei der Stelen-Schautafeln in Gmund. Sie stehen genau so auch im Salinenwerk in Traunstein. Die anderen beiden Schautafeln auf der zweiten Stele sind gänzlich neu. Sie widmen sich der Geschichte der Reiffenstuels, dem „wiederentdeckten“ Gmunder Gumpwerk und dem Reiffenstuel-Brunnen, der seit 1975 seit der 900 Jahr-Feier der Pfarrei Gmund den Rathausvorplatz schmückt.

„Wir stehen auf historischem Boden“, machte Bürgermeister Besel deutlich. Dabei verwies er auf den 30-jährigen Krieg (1618-1648), der auch in Gmund tobte, die Gründung der Gebirgsschützenkompanie Gmund (1623), den Bau (1666) des Gmunder Pfarrhofs, der heute als Rathaus dient, wie die Leistungen von Hanns und Simon Reiffenstuel, welche 1617 die erste Pipeline der Welt bauten. Optimistisch und bewundernd erklärte Besel: „Auch zu Kriegszeiten waren Menschen in der Lage, kulturelle Höchstleistungen zu entwickeln.“

