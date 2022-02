Ex-Landrat veröffentlicht Kinderbuch ‒ und rettet die Gurkenmenschlein

Von: Katrin Hager

Familienwerk: der frühere Landrat Wolfgang Rzehak, Ehefrau Susanne und die Töchter Mona (10) und Lisa (13) haben zusammen am Buch „Lona de Misa und das Symptom“ gearbeitet. © Steffen Gerber

Ex-Landrat Wolfgang Rzehak (54) hat ein politisches Kinderbuch herausgebracht. Es geht um einen bösen Zauberer ‒ und die Rettung der Gurkenmenschlein.

Gmund – Wolfgang Rzehak ist bekannt als ehemaliger Landrat, der als Grünen-Lokalpolitiker nach wie vor klare Kante für Demokratie, Toleranz und Zusammenhalt zeigt. Das spiegelt sich auch in einem Familienprojekt mit Frau Susi und den beiden Töchtern Mona (10) und Lisa (13) wider: Der 54-Jährige Gmunder hat jetzt sein erstes Buch veröffentlicht – „Lona de Misa und das Symptom“.

„Es war immer schon ein Kindheitstraum von mir, mal ein Buch zu schreiben“, erzählt Rzehak. In seiner Kindheit und Jugend verschlang er unzählige Bücher. Auch heute liest er noch gern. Und für seine Töchter, die ihm in Sachen Lesefreude in nichts nachstehen, hat er immer schon gern Geschichten ersonnen. Im Mittelpunkt stehen dabei immer wieder Lona de Misa – eine Heldin, benannt nach den Vornamen von Rzehaks Töchtern – und Zauberer Zapotak, der sich bemüht, böse zu sein.

Rzehak: „Ich brauchte eine Aufgabe.“

2020 war die Zeit reif, es mit dem Schreiben zu versuchen. Rzehak war in der Stichwahl um das Amt des Landrats gegen seinen CSU-Herausforderer Olaf von Löwis unterlegen. Bayern erlebte seinen ersten Corona-Lockdown. Und die Entscheidung, ob Rzehak zu seinem früheren Arbeitgeber, der Stadt München, zurückkehren konnte, ließ auf sich warten. „Ich brauchte eine Aufgabe“, erinnert sich Rzehak.

Anstoß für Buch erfolgt in den Pfingstferien

Den Anstoß fand er im Urlaub. In den Pfingstferien fuhr er mit der Familie ins Lausitzer Gebirge und in den Spreewald zum Wandern und Kajakfahren. Die Landschaft und ihre Geschichte wirkten inspirierend: Die Gurkenmenschlein waren geboren – in der Fantasie der Familie. Wie diese Gurkenmenschlein aussehen sollen, auch das entdeckten sie in dem Urlaub: in Form einer Statue bei Lübbenau. Mit Zipfelmütze und gurkenförmiger Nase.

Wieder daheim am Tegernsee, feilte Rzehak immer wieder an der Geschichte. Als das Leben im Sommer wieder Fahrt aufnahm und Rzehak auch wieder in den Beruf zurückkehren konnte, sorgte seine Frau Susi dafür, dass das Projekt nicht ganz hinten runter fiel. „Sie hat uns immer wieder in den Hintern getreten“, sagt Rzehak und lacht. Seine Familie steuerte nicht nur viele Ideen für Figuren und neue Handlungsstränge bei, die Töchter malten auch fleißig. Die meisten der fein gezeichneten, bunten kleinen Gemälde von Lisa und Mona sind auch tatsächlich im Buch gelandet, das von der Ideenfindung über Schreiben, Illustration, Layout und Satz bis hin zum Lektorat ein echtes Familienwerk geworden ist. Keine große Literatur, das würde Rzehak nicht behaupten. Aber eine unterhaltsame Geschichte, die allerlei Lehrreiches birgt.

Geschichte dreht sich um wichtige Fragen des Zusammenlebens

Die Geschichte, die es erzählt, ist kein klassisches Kinderthema, sondern dreht sich durchaus um wichtige Fragen des Zusammenlebens, die auch Erwachsene fortlaufend beschäftigen – kurzum: um Politik. In den Details ist viel Lokalkolorit und Persönliches eingestreut. So taucht im Buch des TEV-Miesbach-Fans etwa der Eishockey-Drittligist EC (Eichhörnchenclub) Haselnussdorf auf. Franzi, einer der Protagonisten und Partner von Titelfigur Lona de Misa, lässt sich am liebsten Tegernseer Bier schmecken. Als Heimatzeitung wird der Tegernseer Bote gelesen. Und ein gewisser Oleg von der Gurke lässt sich zur Wahl aufstellen – nicht zum Landrat, sondern zum Gurkenkönig. In dieser Geschichte ist das der Beginn einer verhängnisvollen Entwicklung für das Gurkenvölkchen – weil der böse Zauberer Zapotak seine Finger im Spiel hat.

Er nutzt geschickt das perfide Repertoire von Populisten, um Zwietracht und Neid zu schüren, die Macht an sich zu reißen und die Gurkenmenschlein, die einst so glücklich zusammenlebten, zu versklaven. Dass am Ende alles gut ausgeht, hat das Gurkenvolk einem unerschrockenen Enkel und seiner Oma sowie dem beherzten Eingreifen zweier Eichhörnchenmädchen und eben Lona de Misa und ihrem Franzi zu verdanken.

Die Intention des Buchs hatte Rzehak schon länger im Kopf, etwa zehn Jahre. „Wir sind in dem Glauben aufgewachsen, dass alles besser wird“, erklärt der 54-Jährige. Das Erstarken von Populisten bis hin zu einem Trump als Präsident im Weißen Haus erinnerte westliche Demokratien daran, wie verwundbar sie sind. „Den Hintergedanken hatte ich lange“, sagt Rzehak, „zu zeigen, wie schnell man selbst das schönste Land der Welt kaputt machen kann.“

Buch in Miesbach oder im Internet erhältlich

Das Buch „Lona de Misa und das Symptom“ (150 Seiten, ISBN-13: 9783755736615) gibt es für 10,99 Euro im Buch am Markt in Miesbach oder als Book on Demand auf Bestellung im Buchhandel sowie auf www.bod.de/buchshop.

