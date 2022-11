Fernsehexperiment für einen Alltag ohne Auto - Sendung über Versuch in Gmund wird am Freitag ausgestrahlt

Von: Christina Jachert-Maier

Die Mitnahmebank war Teil des Experiments. Marlies Huber nutzte sie für den Weg zum Geigenunterricht. © ProSieben

Autofrei leben auf dem Land: Geht das überhaupt? Diese Frage war Thema eines TV-Experiments des ProSieben-Magazins Galileo. Testgemeinde war Gmund. Am Freitag, 11. November, wird die Sendung ausgestrahlt.

Gmund – Franziska Rank (25) wohnt hoch oben in Holz, zur Ausbildung als Erzieherin muss sie nach München, dann sind da noch ein Nebenjob in Reichersbeuern und die Gitarrenstunden in Rottach-Egern. Insgesamt schlechte Voraussetzungen für einen kompletten Verzicht aufs Auto, und doch hat die junge Frau das Experiment gewagt – vor laufenden Kameras. Rank gehört zu den 18 Teilnehmern des TV-Experiments des ProSieben-Magazin Galileo.

Die Herausforderung hieß: „Autofrei leben auf dem Land – geht das überhaupt?“ Die Dokumentation des Experiments zeigt „Galileo – das ProSieben Wissensmagazin“ bei der Sendung am Freitag, 11. November. Sie wird ab 19.05 Uhr ausgestrahlt.

Acht Haushalte aus Gmund haben mitgemacht

Als Testgemeinde hatte das von ProSieben beauftragte Team Gmund ausgewählt. Acht Haushalte beteiligten sich, mit 16 Erwachsenen und zwei Kindern. Franziska Rank machte als Alleinstehende mit, der Freund und die Familie blieben außen vor. Es galt, vier Wochen lang aufs Auto zu verzichten, egal was kommt. „Ich hab’s durchgezogen“, berichtet Rank. Sie ist konsequent mit dem Rad gefahren, sogar um fünf Uhr morgens zu der Bäckerei in Reichersbeuern, in der sie nebenbei arbeitet. Es half, dass ProSieben fürs Experiment ein E-Bike zur Verfügung stellte, das sie statt ihres Mountainbikes nutzte. „Dann kommt man nicht durchgeschwitzt an“, meint die 25-Jährige.

Die Zeitplanung war das größte Problem

Als größte Schwierigkeit entpuppte sich die Zeitplanung. Alle Wege mit dem Rad zu bewältigen, dauert eben länger. „Bei Regen musste ich auch immer noch Zweit-Klamotten mitschleppen“, erinnert sich Rank. Ihr persönliches Fazit: Ganz aufs Auto zu verzichten, ist an ihrem Wohnort schwierig, im Winter kaum machbar. Sie überlege aber, im nächsten Sommer selbst ein E-Bike anzuschaffen und noch öfter aufs Auto zu verzichten als jetzt schon. Aufgefallen ist ihr, dass es bei der Radweg-Infrastruktur in Gmund und Bad Wiessee noch hakt. Zwar gebe es Schutzstreifen auf der Fahrbahn, aber die hörten an manchen Stellen einfach auf. „Da habe ich schon ein paar schwierige Situationen erlebt.“

Mitnahmebank als Teil des Experiments

Als Teil des TV-Experiments stellte das ProSieben Team eine Mitnahmebank an der Ortsdurchfahrt Gmund auf. Teilnehmerin Marlies Huber nahm dort Platz, um auszuprobieren, ob sie so schneller zum Geigenunterricht nach Rottach-Egern kommt als mit dem Bus. In Absprache mit der Gemeinde Gmund stand die Bank eine knappe Woche an diesem Platz und konnte von allen genutzt werden, die von Gmund nach Rottach-Egern, Bad Wiessee oder Tegernsee wollten. Per QR-Code bat das ProSieben-Team um Rückmeldung. Ergebnis: Sechs Personen nutzten die Bank, keine musste länger als zehn Minuten auf die Mitnahme warten.

„Das könnte ausbaufähig sein“

„Das könnte ausbaufähig sein“, meint der Gmunder Bürgermeister Alfons Besel. Man werde überlegen, ob sich die Mitnahmebank als Angebot ins Konzept der fahrradfreundlichen Gemeinde integrieren lasse. „Wir müssen auch mutig sein“, findet Besel. Die Gemeinde könne auch Angebote ausprobieren, die am Ende vielleicht wieder eingestellt werden. „Bei der Mitnahmebank muss man halt erst die Scheu überwinden, in ein fremdes Auto zu steigen“, weiß Besel. Eine Überlegung sei die dauerhafte Installation einer solchen Bank aber wert.