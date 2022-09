Finsterwalder Baustelle auf der Zielgeraden: Straße soll pünktlich zum Schulstart fertig sein

Die Baustelle an der Tölzer Straße in Finsterwald (Symbolbild) liegt im Zeitplan. Spätestens zum 16. September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Ende der Behinderungen in Sicht

Der Gmunder Ortsteil Finsterwald ächzt derzeit unter Baustellen. Die gute Nachricht: Die Maßnahme an der Tölzer Straße liegt im Zeitplan und nähert sich der Fertigstellung.

Finsterwald – Die Baustelle der Gemeinde Gmund in Finsterwald sorgt seit 8. August für Sperrungen und Behinderungen. Doch immerhin: Die Arbeiten liegen im Zeitplan. „Es geht gut voran“, teilte Josef Harraßer vom technischen Bauamt der Gemeinde am Donnerstag (1. September) mit. Ziel sei es, die Straße bis zum Schulstart am 13. September so weit fertig zu bekommen, dass zumindest der Schulbus die Ortsdurchfahrt von Finsterwald wieder passieren kann.

Auch RVO-Busse und Müllabfuhr müssen Baustelle nun umfahren

Zuvor müssen die Bauarbeiter aber noch einmal Vollgas geben. Wie Harraßer berichtet, wird am Montag, 5. September, der Straßenbelag abgefräst, am Dienstag und Mittwoch folgen die Asphaltierungsarbeiten. Das bedeutet: Die Tölzer Straße (St 2365) ist dann drei Tage lang ausnahmslos für alle Fahrzeuge gesperrt. Bisher durften zumindest RVO-Busse oder die Müllabfuhr durchfahren. Nun muss auch der Öffentliche Personennahverkehr für diese Zeit über die Kreuzstraße ausweichen. „Das ist nicht zu vermeiden“, sagt Harraßer.

Gemeinde errichtet Bedarfsampel und baut Bushaltestelle um

Die Gemeinde will mit der Baumaßnahme für mehr Sicherheit sorgen. An der Einmündung der Dürnbacher Straße entsteht eine Bedarfsampel, die künftig das Einbiegen in die viel befahrene Tölzer Straße erleichtern soll. Darüber hinaus wird die Bushaltestelle gegenüber dem Gasthof Weidenau (der von Gmund aus übrigens weiterhin erreichbar ist) barrierefrei umgebaut.

Zeitplan für Baustelle konnte bis jetzt eingehalten werden

Nach der Erneuerung des Straßenbelags kommen laut Harraßer noch die Seitenbereiche an die Reihe: So werden die Gehwege fertig gepflastert und die Induktionsschleifen für die Ampel eingebracht. Das offizielle Ende der Baustelle ist für 16. September vorgesehen. Dass der Zeitplan eingehalten werden konnte, war neben dem stabilen Wetter auch dem Umstand geschuldet, dass es bei den beteiligten Firmen keine Personalausfälle gab.

