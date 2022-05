Freiwillige brauchen jede helfende Hand

Von: Gerti Reichl

Teilen

Leitet den Helferkreis mit viel Engagement und Herzblut: der Gmunder Hajo Fritz, hier beim jüngsten Kleidermarkt im katholischen Pfarrsaal. © Thomas Plettenberg

64 Flüchtlinge aus der Ukraine, darunter 22 Minderjährige, sind inzwischen in Gmund untergekommen. Der Helferkreis greift den Geflüchteten unter die Arme. „Wir sind erst am Anfang“, sagt Hajo Fritz (80), der den Helferkreis leitet und viel Erfahrung aus der Flüchtlingskrise 2015 einbringen kann.

Gmund – Im katholischen Pfarrsaal stand ein Flohmarkt auf dem Programm. Schuhe und Kleidungsstücke wechselten die Besitzer. „Der Andrang war riesig, die Leute kamen mit ganzen Familien bis aus Otterfing“, berichtet Hajo Fritz, der mit einem harten Kern von etwa zehn Freiwilligen und weiteren 20 Helfern dabei ist, Struktur in eine höchst schwierige Aufgabe zu bringen: Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. 64 Personen, darunter 22 Minderjährige vom Baby mit zehn Monaten bis zum 16-jährigen Jugendlichen, haben aktuell Zuflucht in Gmund gefunden. Diese Zahl nannte Bürgermeister Alfons Besel (FWG) jetzt im Gemeinderat, als er sich ausdrücklich für die Arbeit des Helferkreises bedankte.

Lesen Sie hier: Ukraine-Flüchtlingen wohnen in Bad Wiessee auch im Hotel Seegarten.

Um den Menschen das Ankommen zu erleichtern, hatte die katholische Kirchengemeinde schon zügig nach dem ersten Ankommen den Pfarrsaal zur Verfügung gestellt – zum gemeinsamen Treffen, Kochen und Spielen. „Ich habe eine Motivation, das ist helfen“, sagt Fritz. Der 80-Jährige, der einen enormen Elan ausstrahlt und so seine Mitstreiter mitreißt, war schon bei der Flüchtlingskrise 2015 aktiv, musste sich dann aber aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen. Jetzt steht er wieder an vorderster Front, mit viel Engagement und Herzblut.

Helferkreis in Gmund: Klare Struktur aufgebaut

Seit die Putins Armee die Ukrainer angegriffen hat, ist auch in Gmund viel passiert. Adressen müssen gesammelt und für Rund-Mails gebündelt, Meetings für den Helferkreis geplant und durchgeführt werden. Immer dienstags trommelt Fritz alle zusammen, donnerstags holt er die Gastgeber ins Boot. Denn das Leben unter einem Dach verlangt von allen einiges ab. „Manchen wird es nach ein paar Wochen einfach zu viel“, weiß der 80-Jährige. Dann müssen andere Unterkünfte gefunden werden. Dreh- und Angelpunkt ist hier Sophia Hollerauer im Rathaus. „Sie unterstützt uns super“, zeigt sich der Leiter des Helferkreises dankbar.

(Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Dann ist da die Sprache. „Ein Riesenproblem“, sagt Fritz. „Der Google-Übersetzer ist unentbehrlich.“ Daher hätten Sprachkurse aller Art absoluten Vorrang. Acht Schüler, berichtet er, würden inzwischen die Grundschule besuchen. Eine Lehrerin aus Kiew, die in ihrer Heimat auch Deutsch unterrichtete, hält nun in Gmund eine Stunde Unterricht täglich. Wer sich von den Helfern in der Lage sieht, übernimmt inzwischen ebenfalls Unterrichtsstunden, die vhs Gmund-Dürnbach hilft bei der Organisation der Räume.

Klare Strukturen helfen dabei, die Probleme für alle Beteiligten in den Griff zu bekommen – oder für ein paar Stunden in den Hintergrund zu drängen. Immer montags von 11 bis 16 Uhr treffen sich jetzt Ukrainer, Gastgeber und Helfer im Pfarrsaal. Es geht unter anderem auch darum, die Gastgeber zu entlasten. Gemeinsames Spielen, Malen und Kochen steht immer mittwochs von 11 bis 15 Uhr beim „Kreativ-Mittwoch“ im Programm. Dass der örtliche Pfarrsaal mit einem neuen Herd, einer Spülmaschine und einem Kühlschrank gut ausgestattet ist, hilft bei dem Plan, dass die Ukrainer an diesem Tag selber kochen können. „Offener Treff“ heißt es dann immer sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Helferkreis für Ukraine-Flüchtlinge: „Wir brauchen einen langen Atem“

Enorm viel Zeit und Kraft investieren Fritz und seine Helfer in die Bewältigung der Probleme. Nicht so sehr das Geld spiele dabei eine Rolle. „Wir brauchen das Engagement der Bürger. Wir brauchen jede helfende Hand, damit wir gemeinsam diese wichtige Aufgabe schultern können.“ Der Gmunder stellt sich darauf ein, dass der Helferkreis einen langen Atem braucht, und noch viele Ukrainer die Hilfe der Bevölkerung nötig haben werden. „Denn wir sind erst am Anfang.“

Beim Flohmarkt konnte er auf diese Hilfe zählen. Ein Team von fleißigen Frauen um die Gmunderin Sabine Reisert-Weber organisierte die Aktion. Danach musste der Pfarrsaal wieder ausgeräumt werden. Denn auch in der Kirchengemeinde ist nach Corona wieder das Leben erwacht.

gr