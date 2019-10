Friedhofsmauer in Gmund: Müssen jetzt Archäologen ran?

Weil die Friedhofsmauer saniert werden muss, ist ein Teil des Alten Friedhofs in Gmund abgeriegelt. Das wird auch Allerheiligen noch der Fall sein. Die Kirchenverwaltung verrät den Grund.

Gmund – Schon Mitte August musste die Kirchenverwaltung von St. Ägidius in Gmund einen Sperrzaun errichten und einen Teil des Alten Friedhofs abriegeln. Statische Probleme an der Friedhofsmauer Richtung Mannhardtstraße, die diesen Teil des Friedhofs stützt, sind der Grund.

Die Entscheidung war gemeinsam mit Statikern und Bodengutachtern sowie in Absprache mit dem Erzbischöflichen Ordinariat und dem Landratsamt Miesbach getroffen worden. Jetzt naht Allerheiligen und damit die Zeit, in der Angehörige eigentlich mit viel Liebe die Gräber schmücken wollen – doch der Zaun muss weiterhin bleiben. „Ein Betreten des gesperrten Bereichs ist nicht möglich“, sagt Veronika Seestaller, Verwaltungsleiterin der Kirchenstiftung. „Leider können wir keine Ausnahme machen.“

In einem neuen Anschreiben wurden die etwa 20 Betroffenen ein weiteres Mal angeschrieben und über die aktuelle Lage informiert. „Ein statischen Sanierungskonzept, durch welches die Standsicherheit der Friedhofsmauer wieder zurückerlangt werden könnte, liegt der Kirchenstiftung bereits vor“, erklärt Seestaller. „Wir hätten sogar schon eine Firma an der Hand.“

Gmunder Friedhofsmauer steht unter Denkmalschutz

Die Pfarrei also möchte gerne handeln – darf aber nicht: „Die Mauer steht unter Denkmalschutz, und der Friedhof an sich ist mutmaßlich ein Bodendenkmal“, sagt Seestaller. Daher wollen Denkmalschützer erst herausfinden, was sich unter den Gräbern befindet.

Laut aktueller Denkmalschutzliste heißt es, dass es sich beim Alten Friedhof um eine „um die Kirche gelegene, untermauerte mittelalterliche Anlage“ handelt. Die Kirchenstiftung geht davon aus, dass nun auch ein Archäologe eingeschaltet werden muss. „Wir warten seit geraumer Zeit auf einen Termin“, sagt Seestaller, die in Kontakt mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege steht, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Aus diesem Grund könne sie noch keine Informationen geben, wie lange der Bereich noch gesperrt sein wird.

Sanierung der Friedhofsmauer in Gmund soll noch vor dem Winter beginnen

Die Zeit drängt, denn die Kirchenverwaltung möchte eigentlich noch vor Wintereinbruch mit der Sanierung beginnen. Was die Finanzierung der Maßnahme betrifft, so gibt es noch keine konkreten Zahlen. Fest steht jedoch, dass die Kirchenstiftung als Eigentümerin die Kosten tragen muss, „mit Unterstützung des Ordinariats“, sagt Seestaller.

