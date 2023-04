Früher Startschuss für die Feier-Saison: Gmunder Volksfest mit einigen Neuerungen

Von: Gabi Werner

Beim Gmunder Volksfest wird bereits ab 27. April das Festbier ausgeschenkt. Der Preis hat sich erhöht: 11,40 Euro wird die Mass heuer kosten. © Archiv Thomas Plettenberg

So früh wie noch nie wird heuer am Tegernsee die Feier-Saison eingeläutet. Das Volksfest in Gmund startet bereits am 27. April. Erstmals führen die Geschwister Maximilian und Anna-Maria Fahrenschon Regie im Festzelt.

Gmund – Der ungewöhnlich frühe Zeitpunkt fürs Gmunder Volksfest kommt nicht von ungefähr. Gleich im Anschluss an das fünftägige Vergnügen wird die Gebirgsschützenkompanie Gmund das Zelt und die Infrastruktur nutzen, um hier den Patronatstag und die Feier zu ihrem 400-jährigen Bestehen auszurichten. Um genügend Plätze für das Großereignis am 6. und 7. Mai zu schaffen, wird sogar noch einmal angestückelt. „Da werden hundert Meter Zelt aufgebaut“, berichtet Anna-Maria Fahrenschon (30), die heuer gemeinsam mit ihrem Bruder Maximilian den elterlichen Betrieb in Rosenheim übernommen hat.

Geschwister Fahrenschon haben elterlichen Betrieb übernommen

Zum Auftakt stehen die beiden vor einer großen Aufgabe: Sie sorgen nicht nur für den Volksfest-Betrieb, sondern auch für die Bewirtung der Gebirgsschützen und ihrer Gäste. Dabei setzen sie auf ihr bewährtes Team, wie Anna-Maria Fahrenschon sagt. „Alle Mitarbeiter sind weiterhin dabei.“

Dass das Volksfest heuer so früh im Jahr stattfindet, hat seine Vorteile. Somit schließt der fünftägige Festbetrieb auch den Feiertag 1. Mai mit ein. Die Besucher hätten also noch mehr Gelegenheit, ausgiebig zu feiern, sagt Festwirtin Fahrenschon. Am Sonntag, 30. April, gibt es unter der Zeltkuppel erstmals einen „Tanz in den Mai“ mit der Tegernseer Tanzlmusi.

Verbilligte Preise und viele Attraktionen für Familien

Ihren Fokus möchten die jungen Wirtsleute ansonsten vor allem auf die Familien legen. Neben dem traditionellen Familientag und dem Seniorennachmittag am Freitag, 28. April, mit ermäßigten Preisen im Vergnügungspark und im Festzelt werde auch der Samstag, 29. April, zahlreiche Attraktionen für Eltern mit Kindern bereit halten. So kann sich der Nachwuchs etwa bei den Mitmach-Spielen der Gemeinde vergnügen oder das Kasperl-Theater im Festzelt besuchen. „Auch ein Kinderschminken wird es heuer wieder geben“, freut sich die Festwirtin.

Das Riesenrad von Seeglas wird heuer nicht wieder aufgebaut

Auf eine Attraktion aus dem vorigen Jahr werden die Besucher allerdings verzichten müssen. Das neue Riesenrad der Familie Fahrenschon, das im Frühjahr 2022 erstmals acht Wochen lang bei Seeglas seine Runden drehte, wird nicht wieder aufgebaut. „Wir müssen aufpassen, dass für den Patronatstag alles seinen Platz findet“, begründet Anna-Maria Fahrenschon den Verzicht. Für die Zukunft sei eine Rückkehr des Riesenrads zum Gmunder Volksfest aber geplant. Auch betont Fahrenschon, dass der Vergnügungspark dafür mit zahlreichen bunten Ständen und Fahrgeschäften aufwarten werde. Neben dem Kinder- und Kettenkarussell und dem Autoscooter soll vor allem das Fahrgeschäft Pop Stars bei den Besuchern für Nervenkitzel sorgen.

Preis für die Mass Bier hat sich auf 11,40 Euro verteuert

Bleibt die Frage nach dem Bierpreis. 10,80 Euro hatte die Mass zuletzt gekostet. Ein Preis, der laut Fahrenschon für heuer nicht zu halten war. „Wir mussten ein bisserl raufgehen“, sagt die 30-Jährige, die mit steigenden Kosten und der Personalsituation argumentiert. 11,40 Euro wird die Mass in diesem Jahr kosten. Ausgeschenkt wird wie gewohnt das Festbier des Herzoglichen Brauhauses Tegernsee, die Weißbiere kommen von der Brauerei Hopf. Neben den Volksfest-Klassikern wie Hendln, Schweinshaxn und Steckerlfisch wird am Sonn- und auch am Feiertag frisch gegrillte Bauernente mit Blaukraut und Knödel aufgetischt. Vorbestellungen sind im Festzelt oder unter der Telefonnummer 08031/4092102 möglich. Wer die Volksfest-Schmankerl lieber zuhause verspeist, für den gibt es Hendl & Co. zum Mitnehmen. Das To-Go-Angebot hatte sich nach den Worten Fahrenschons während der Coronazeit bewährt und sei weiter optimiert worden.

Festwirtin hofft auf ähnlich großen Ansturm wie im vergangenen Jahr

Apropos Corona. Im vergangenen Jahr war der Ansturm aufs Gmunder Volksfest nach der Pandemie besonders groß. Anna-Maria Fahrenschon ist zuversichtlich, dass sich heuer an diesen Erfolg anknüpfen lässt. „Man merkt einfach, dass die Leute ausgehungert sind und gerne feiern wollen.“ Die Details zum Volksfestprogramm von 27. April bis 1. Mai finden sich online auf www.fahrenschon-festzelte.de.

gab