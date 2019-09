Gäste-Ehrung: Wenn treue Urlauber zu Freunden werden

Der Bauernhof der Berghammers in Gmund ist für Familie Müller aus Winnenden wie ein zweites Zuhause. Seit 2008 verbringt sie dort regelmäßig ihren Urlaub. Daraus ist eine echte Freundschaft entstanden.

Gmund/Kreuth -Zweimal pro Jahr kommt Familie Müller aus Winnenden in Baden-Württemberg nach Gmund, um hier Urlaub auf dem Land zu genießen. Dabei wohnen die Urlauber stets auf dem Bauernhof der Berghammers. „In dreieinhalb Stunden von daheim sind wir hier, und schon genießen wir den ländlichen Urlaub in vollen Zügen“, berichtete Familienvater Frank Müller. Für mittlerweile 20 Aufenthalte am Tegernsee wurden die Müllers jetzt von Petra Berger im Namen der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) ausgezeichnet.

Lesen Sie hier:

Tourismus in Gmund: Ein „Juniorpartner“ mit Potenzial

Dass TTT-Mitarbeiterin Berger die Ehrung vornahm, war kein Zufall. „Sie hat uns damals auf Anfrage den Tipp gegeben, bei den Berghammers zu buchen“, berichtet Nicole Müller. Die Vermieterfamilie auf dem Biobauernhof in Gmund hat selbst drei Töchter, die sich mit den Kindern der Müllers von Anfang an bestens verstanden haben. Nicht nur während der Urlaubszeit am Tegernsee wird diese gewachsene Freundschaft gepflegt. „Theresa Berghammer hat uns auch schon öfter für einige Tage in Winnenden besucht“, erzählte Sophie Müller (12) begeistert.

Auch das könnte Sie interessieren: Erhöhung der Kurtaxe: Jetzt meldet sich der TTT-Beirat zu Wort

Die Urlauberfamilie unternimmt gerne Radtouren, wandert ausgiebig und liebt Schiffsfahrten auf dem Tegernsee. Und noch etwas war sehr außergewöhnlich bei dieser Ehrung auf der Terrasse der Naturkäserei in Kreuth: Keines der vier Familienmitglieder legte ein Handy auf den Tisch oder schielte zwischendurch nach einer eventuellen Nachricht von außen. Die Lösung: „Wir haben gar kein Handy dabei und sehen im Urlaub am Tegernsee auch nur ganz wenig fern“, berichteten die Eltern.

Ingrid Versen