Beim Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee: Garri Kasparow bekommt Freiheitspreis

Garri Kasparow soll den diesjährigen „Freiheitspreis der Medien“ erhalten. © Lino Mirgeler/dpa

Der russische Oppositionelle und Schachweltmeister Garri Kasparow erhält für seine Verdienste als Freiheitskämpfer für ein demokratisches Russland beim diesjährigen Ludwig-Erhard-Gipfel den „Freiheitspreis der Medien“.

Tegernsee/Gmund – Der russische Oppositionelle und Schachweltmeister Garri Kasparow erhält für seine Verdienste als Freiheitskämpfer für ein demokratisches Russland den „Freiheitspreis der Medien“. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 4. Mai, beim Ludwig-Erhard-Gipfel in Gmund statt, zu dem die Weimer Medien Group aus Tegernsee einlädt.

Mutiger Einsatz für Frieden und Demokratie

In der Jurybegründung heißt es: „Kasparow ist einer der prominentesten Oppositionsaktivisten Russlands, der mit seinem mutigen Einsatz für Frieden und Demokratie sein Leben riskiert.“ Das Engagement von Garri Kasparow, seiner Organisationen und Weggefährten mahne: „Individuelle Freiheit, Demokratie und Wohlstand sind nicht selbstverständlich. Die freiheitlich-friedlichen Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte stehen auf dem Spiel“, so die Jury.

Informeller Oppositionsführer

Nach Verhaftungen und Misshandlungen durch die Polizei in Russland flüchtete Kasparow 2012 und lebt seitdem in New York und Split. Seit Jahren gilt er als informeller Oppositionsführer im Exil. Russland sei vor wenigen Jahren noch ein Polizeistaat gewesen, in dem man bei Protest für ein paar Tage ins Gefängnis gekommen sei. „Heute ist es eine faschistische Diktatur“, sagt der Preisträger.

Beim Ludwig-Erhard-Gipfel sind auch heuer zahlreiche prominente Redner zu Gast. mm