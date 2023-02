Gebührende Feier für Seegeister-Spross: Kleine Letizia bei Faschingsgottesdienst getauft

Stolzer Papa ist Faschingsprinz

Eine passendere Gelegenheit hätte es kaum geben können: Die kleine Letizia aus Gmund, Tochter von Faschingsprinz Wacki I., wurde beim Gottesdienst am Faschingssonntag getauft. Die Garden waren dabei.

Gmund – Die Leidenschaft für den Fasching wurde der kleinen Letizia Helga Hermann quasi in die Wiege gelegt. Das wenige Monate alte Baby ist die Tochter von Anna und Sebastian Herrmann – beide aktive Mitglieder der Gmunder Seegeister. Mehr noch: Sebastian Hermann hat heuer sogar den Thron bestiegen und regierte die Narren in diesem Fasching gemeinsam mit Prinzessin Sabrina als Wacki I.

Garden der Seegeister begleiteten Taufe in voller Montur

Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass für die Taufe der kleinen Letizia ein ganz besonderer Termin gewählt wurde: Pünktlich am Faschingssonntag erhielt das Mädchen im Rahmen des traditionellen Faschingsgottesdienstes der Seegeister in der Gmunder Kirche St. Ägidius das Sakrament der Taufe von Pfarrer Stephan Fischbacher. Mit dabei waren natürlich nicht nur die stolzen Eltern, sondern auch die Garden der Seegeister in voller Montur. Auch die Gottesdienst-Besucher waren zu diesem Anlass verkleidet zu der Messe erschienen. Als Höhepunkt tanzten das große und das kleine Prinzenpaar in der Kirche einen Walzer.

Eine wahrhaft gebührende Taufe für die Tochter eines Faschingsprinzen. Und wer weiß? Vielleicht wird auch aus der kleinen Letizia mal eine eine echte Hoheit. Der Grundstein dafür wäre jedenfalls gelegt.

