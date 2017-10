Auch Gmund gibt Startschuss fürs Handy-Parken

Erst Kreuth, jetzt auch Gmund: Am 2. November startet Gmund als zweite Gemeinde am Tegernsee sein bargeldloses Parksystem. Die Nutzer können sich den Gang zum Parkautomaten sparen. Sie brauchen nur ein Handy.

Gmund – Keine lästige Suche nach Kleingeld mehr: Genau wie Kreuth arbeitet auch Gmund beim Handyparken mit dem Anbieter „ParkNow“, einer Kooperation zwischen BMW und der Parkmobile Group, zusammen. Für die Nutzung des digitalen Parkservices in Gmund steht ab sofort die zugehörige „ParkNow“-App zum kostenlosen Herunterladen zur Verfügung. „Die Registrierung erfolgt in nur wenigen Schritten und ist ganz einfach“, verspricht der Anbieter.

Nach der Registrierung könne der Parkvorgang am Straßenrand dank Start- und Stopp-Funktion jederzeit bequem per App gestartet und wieder beendet werden. Weitere Möglichkeit: Die digitalen Parkscheine werden per SMS, Telefonanruf oder über die „ParkNow“-Website gelöst. Die Abrechnung erfolgt am Monatsende je nach Wunsch per Lastschrift, PayPal, Kreditkarte oder Handyrechnung.

Wie es weiter in der Pressemitteilung heißt, fallen neben den regulären Parkgebühren „geringe Servicegebühren“ an, „die aber durch die minutengenaue Abrechnung der Parkgebühren schnell wieder eingespart werden können“. Das bargeldlose Bezahlen der Parkgebühren kann künftig in allen Parkzonen Gmunds genutzt werden.

