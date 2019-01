Gmund will Autofahrer ausbremsen: Neues Ortsschild für Tempo 50

Um Autofahrer auszubremsen, möchte die Gemeinde Gmund ein Ortsschild an der Kaltenbrunner Straße versetzen. Die Anlieger würde es freuen. Ob die übergeordneten Behörden mitmachen, ist allerdings noch unklar.

Gmund – Kurz nach dem Tegernseer Hof an der Kaltenbrunner Straße steht das Gmunder Ortsschild. Das heißt: Autofahrer, die im weiteren Verlauf Richtung See unterwegs sind, müssen sich nicht mehr an Tempo 50 halten. Sie geben tatsächlich kräftig Gas, finden die Anwohner, denen diese Situation schon länger ein Dorn im Auge ist. Deshalb haben sie sich ans Landratsamt Miesbach gewandt und um eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 50 gebeten – ermöglicht durch das Versetzen des Ortsschildes Richtung Kaltenbrunn.

Lesen Sie hier: Anwohner-Wunsch: Holzschwellen im Holzeralmweg

Als das Thema jetzt im Ortsplanungsausschuss auf der Tagesordnung stand, berichtete Bürgermeister Alfons Besel (FWG), dass Mitte Dezember, bei einem Verkehrstag mit dem Landratsamt, der Polizei, der Gemeinde und den Antragstellern, die Situation begutachtet wurde. Dabei habe sich zwar gezeigt, dass die Kaltenbrunner Straße teilweise unübersichtlich, bergig und kurvig sei und zudem viele Ausfahrten auf sie münden. Bei dem Ortstermin hätten Landratsamt und Polizei aber die Auffassung vertreten, dass ein Versetzen des Ortsschildes nicht möglich sei, da im weiteren Verlauf kein Ortsteil zu erkennen sei.

Auch das könnte Sie interessieren: Mächtig Trubel wegen dieser Ampel: Diese Regelung soll Frieden an den Gmunder Stachus bringen

Laut Besel hat die Gemeinde inzwischen Tempomessungen vornehmen lassen. Dabei habe sich gezeigt, dass nach dem Ortsschild durchschnittlich mit Tempo 70 gefahren werde. Die Gemeinde habe daraufhin als Kompromiss zunächst die Anordnung von Tempo 60 vorgeschlagen. Dies sei ebenso abgelehnt worden wie die Anordnung von Tempo 70.

Besel schlug bei der Sitzung vor, dass sich die Gemeinde den Antrag der Anwohner zu eigen machen solle. „Wir sollten formell ins Verfahren gehen und das Versetzen des Ortsschildes bis über den Herzogweg hinaus nahe Kaltenbrunn beantragen, um die Innerortsgeschwindigkeit von Tempo 50 zu erreichen“, so Besel. Argumente wird die Gemeinde mitliefern: Es handle sich am Ackerberg sehr wohl um eine kleine Siedlung mit etwa 25 Wohngebäuden. Sieben Ausfahrten würden auf die Kaltenbrunner Straße münden. Ein Geh- und Radweg mit Beleuchtung sei vorhanden. Mit dieser Vorgehensweise war das Gremium einverstanden.

gr