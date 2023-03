Gemeinsam zu mehr Schlagkraft: SPD-Vereine aus Gmund und Tegernsee fusionieren

Von: Gabi Werner

Der neue Vorstand und die Gratulanten: (vorne v.l.) Ingrid Lewandowski (Beisitzerin), Peter Wagner (Beisitzer), Johann Schmid, Thomas Mandl, Viktor Wlasenko (Beisitzer), Eva Wall und Rudi Hollerauer (beide ehemals Vorstand) sowie (oben v.l.) Bruno Peetroons (Kreisvorsitzender), Christine Negele (Beisitzerin), Robert Kühn (stellvertretender Kreisvorsitzender), Elisabeth Joras, Petra Freiberger und Uwe Frey (Revisor). © Max Kalup

Die SPD-Mitglieder aus Gmund und Tegernsee engagieren sich künftig unter einem Dach: Sie haben sich zu einem gemeinsamen Ortsverein zusammengeschlossen. Auch der Vorstand steht schon.

Gmund – Der Zusammenschluss ist vollzogen: Bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthof am Gasteig haben die Mitglieder der Gmunder SPD mit großer Mehrheit einer Fusion mit den Genossen aus Tegernsee zugestimmt. Damit gibt es nun einen gemeinsamen SPD-Ortsverein Gmund-Tegernsee. Gleich im Anschluss an die Ortshauptversammlung fand die Wahl des neuen Vorstands statt.

Schmid und Mandl übernehmen die Vorstandsposten

Den Führungsposten übernahm Johann Schmid, der schon bisher dem Gmunder Ortsverein vorstand. Zum Stellvertreter wurde der einstige Tegernseer Vorsitzende Thomas Mandl gewählt, der damit Barbara von Miller ablöste. Auch im übrigen Vorstand seien sowohl Gmunder als auch Tegernseer vertreten, wie Schmid erklärt. Petra Freiberger übernahm den Posten der Schatzmeisterin, Elisabeth Joras den der Schriftführerin.

SPD will talweite Zusammenarbeit weiter verstärken

Ziel der Fusion sei es, wieder mehr Schwung in die Aktivitäten der SPD zu bringen, sagt Schmid. „Für den Bürger soll sichtbar sein, dass wir uns um seine Belange kümmern.“ Auch die talweite Zusammenarbeit der Genossen solle weiter intensiviert werden. „Wir möchten uns noch mehr verzahnen“, erläutert Schmid. Ein erster Schritt wird ein gemeinsamer öffentlicher Stammtisch der SPD-Ortsvereine von Gmund/Tegernsee sowie Rottach-Egern/Kreuth/Bad Wiessee sein. Dieser findet am Montag, 3. April, um 19 Uhr im Gasthof Schießstätte in Tegernsee statt.

