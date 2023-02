Gewächshaus, Sauna, Yogahütte: Hotel-Umbau kommt voran

Von: Gerti Reichl

Hinter diesem auffällig plakatierten Zaun befinden sich zahlreiche Gebäude, die bis zur Eröffnung des Hotels umgestaltet werden. © TP

Die Nebengebäude auf dem ehemaligen Com-Team-Areal sollen erneuert werden und einen neuen Zweck bekommen. Damit befasste sich der Gmunder Bauausschuss.

Gmund – Das Team um Florian Zibert von der good places tegernsee GmbH und die Handwerker sind mit Volldampf am Werkeln am künftigen Hotel auf dem ehemaligen Com-Team-Areal an der Tegernseer Straße. Im Mai soll das Haus mit 29 Zimmern und öffentlicher Gastronomie eröffnen, bis dahin gibt es noch viel zu tun. Am Dienstagabend verfolgten Zibert und seine Kollegen, wie die Mitglieder des Bauausschusses des Gmunder Gemeinderats mit etlichen Anträgen für die Entwicklung des rund 20 000 Quadratmeter großen Park-Grundstücks umgingen.

Nebengebäude im ehemaligen Com-Team-Park: Pultdach erlaubt

Zum einen ging es um ein bestehendes Gewächshaus, das mit viel Glas erneuert werden soll. Weil es mehr als 75 Kubikmeter Raum umfasst, war ein Bauantrag nötig. Unproblematisch, fand man am Ratstisch und stimmte zu. Auch gegen eine 144 Quadratmeter große, runde Holzplattform, die als Liegefläche vor einer Sauna errichtet werden soll, hatte das Gremium nichts einzuwenden. Die Mitglieder sprachen sich für eine Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans aus. Bei der Sauna mit acht mal vier Metern Grundfläche wurde mit einer Gegenstimme ein Pultdach befürwortet – ausnahmsweise, denn die Gestaltungssatzung sieht nur Satteldächer vor. „Auf einem Nebengebäude, um das es sich hier handelt, könnte ich damit leben“, fand Bürgermeister Alfons Besel (FWG), während Quirin Berghammer (parteilos) dafür war, bei Dachgestaltungen eine klare Linie zu verfolgen und keine Ausnahme zu machen.

Nebengebäude im ehemaligen Com-Team-Park: Auch ein Yogahaus gehört dazu

Eine solche Ausnahme wurde erneut einstimmig befürwortet für den Bau eines Mülltonnengebäudes. Es ist mit den Maßen von 5,60 mal 5,30 Metern geplant und soll ebenfalls ein Pultdach bekommen. Das straßenseitig situierte Gebäude könnte später mit einem Carport ergänzt werden, informierte Bauamtsleiterin Christine Wild über den Antrag. Georg Rabl (FWG) sah das Pultdach als ideale Lösung, um darauf eine Photovoltaikanlage zu installieren, und auch Vize-Bürgermeister Herbert Kozemko (CSU) gefiel die Form, weil das Gebäude damit weniger auffällig sei. Ebenfalls unproblematisch war ein Yogagebäude, zu dem ein bestehendes Gartenhäuschen umfunktioniert werden soll. Einstimmig wurde auch hier die Vereinbarkeit mit dem Bebauungsplan hergestellt.

