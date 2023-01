Gewerbetreibende in Gmund wollen engen Austausch: Konkrete Ergebnisse nach erstem Treffen

Von: Alexandra Korimorth

Zum analogen Kennenlernen begrüßte Bürgermeister Alfons Besel (ganz r.) Unternehmer aus der Gemeinde im Neureuthersaal. Umgang mit Krisen selbst in der Hand Nächstes Treffen im Herbst geplant © Thomas Plettenberg

Gmunds Bürgermeister Alfons Besel hat Unternehmer in den Neureuthersaal zum Austauschen eingeladen. Dabei kamen handfeste Ergebnisse heraus.

Gmund – Es war eine große Runde von Gewerbetreibenden, die auf Einladung von Bürgermeister Alfons Besel am Montagabend im Gmunder Neureuthersaal zusammenkam. 40 Gäste – überwiegend Einzelhändler, Handwerksbetriebe mit Ladengeschäft und Dienstleister, tendenziell mehr aus Gmund als aus anderen Ortsteilen – lernten einander kennen. Sie wollen sich künftig regelmäßig austauschen.

Bei der „Low-tech-Veranstaltung“ ohne Präsentation und Mikrofon ging es neben dem Kennenlernen in erster Linie um eine Standortbestimmung der Interessenlage. „Die Vitalität eines Ortes – sowohl in finanzieller als auch gesellschaftlicher Hinsicht – hat viel mit den örtlichen Unternehmen zu tun“, stellte Besel fest. Und das gemeinsame Wirtschaften kreativer und innovativer Menschen sei ein Pfund, mit dem man in Gmund wuchern könne. „Auch wenn die Zeiten schwer und die Unsicherheiten mit Krieg, Inflation, Klimawandel und Fachkräftemangel groß sind, so liegt es doch in unserer Hand, wie wir damit umgehen.“

Mit Blick auf die Soziale Marktwirtschaft betonte Besel: „Das Miteinander ist wichtig – Freiheit, Verantwortung, Subsidiarität und Solidarität.“ Konkret wollte er aber wissen: „Was brauchen Sie für ein wirtschaftliches Umfeld? Welche strategische Ausrichtung fördert gutes Wirtschaften in Gmund?“

REO-Vorstandsvorsitzender präsentiert Projekte

Bevor Peter Bayerschmidt von der gleichnamigen Parfümerie, Michi Much von der Immobilienagentur Much, Johanna Merkl von MakeCos und Bäcker Franz Meier (Meier Bäck) mit dem Wunsch nach mehr Parkplätzen im Bereich der Tegernseer Straße konkret wurden und das Verkehrsaufkommen sowie die Verkehrsführung für Fahrradfahrer zur Sprache kamen, gab es einen Überblick über abgeschlossene und anstehende Projekte. Dritte Bürgermeisterin Christine Zierer berichtete vom erfolgreichen „Adventsstiefeln“, das mit den Gmunder Geschäftsleuten in der Weihnachtszeit umgesetzt wurde und fortgesetzt worden soll. Manfred Pfeiler kündigte bis Juni E-Ladestationen für den Volksfestplatz-Parkplatz an. Außerdem stellte er ein Carsharing-Modell rund um den See vor – mit insgesamt sechs Elektro-Fahrzeugen, die über eine App buchbar sein sollen. Zwei Standorte an Kliniken seien bereits gefunden.

Alexander Schmid, Vorstandsvorsitzender des Kommunalunternehmens REO, präsentierte die landkreisweiten wirtschaftsfördernden Projekte, von Ausbildungsoffensive über Fördermittel und Digitalbonus bis zur Oberlandcard und zur Lobbyarbeit in Sachen „traditionellem Flächenmangel“. Bürgermeister Besel stellte dabei die Flächenkonkurrenz auch in Gmund fest, die dem Wunsch etlicher Unternehmen nach Vergrößerung entgegenstehe.

Tobias Stang wünschte sich, dass die Beziehungen unter den Gewerbetreibenden ausgebaut werden. Gemeinsame Projekte könnten laut Bürgermeister Besel verkaufsoffene Sonntage sein, etwa am Patronatstag oder zum Volksfest.

Nächstes Treffen im Herbst geplant

Much regte einen Weihnachtsmarkt für Gmund an – sei es nur ein verlängertes Wochenende vor dem Nikolausmarkt. Einem vorgeschlagenen Austausch junger Fachkräfte mit der Partnerstadt Fauglia in der Toskana stand man offen gegenüber. Der Wunsch nach einem vierteljährlichen Newsletter für Gmunder Aktivitäten wurde laut. Einen solchen bot Alexander Schmid an. Und auch, dass die REO in Gmund, wie schon in Otterfing auf der Agenda, eine Gewerbe-Befragung zu den Zielen durchführen könne.

In Bezug auf Bayerschmidt und Optiker Thomas Klaunig, die sich 2008 koordinierend engagiert hatten, wünschte sich Besel einen Sprecher und Ansprechpartner aufseiten der Geschäftsleute. Aufgrund noch vorhandener Kontakte stellte sich Bayerschmidt zur Verfügung. Besel schloss freudig: „Der Anfang ist gemacht.“ Er versprach für Herbst das nächste Treffen in einem anderen Format, um sich über konkrete Projekte in kleineren Gruppen besser kennenzulernen. ak

