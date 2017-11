Shakes-Beer-Bar muss Gäste weiter vor der Tür stehen lassen - die Hintergründe

Das Gezerre um die Eröffnung der Bar Shakes Beer dauert an. Die Betreiber warten immer noch auf die Konzession. Jetzt schaut redet der Gmunder Bauausschuss wieder darüber - aber mit welchem Ausgang? Die Hintergründe.

Gmund – Isik Erkoc (38 ) und seine Lebensgefährtin Katharina Schmid (21) sitzen in ihrer Bar und blicken ratlos um sich. Alles ist top eingerichtet: der Tresen, die 28 Sitzplätze, die kleine Küche. Es könnte eigentlich längst losgehen, die Gäste könnten längst kommen – aber sie dürfen nicht. Denn die Shakes Beer Bar am Gmunder Stachus hat immer noch keine Konzession. Erkoc versteht die Welt nicht mehr: „Das ist Schikane.“

Wo ist der Knackpunkt? Woran hakt’s? „Im Augenblick ist entscheidend, was aus dem hinteren Teil der Erdgeschoss-Fläche wird“, sagt die Gmunder Bauamtsleiterin Christine Wild. Zur nächsten Sitzung am Dienstag, 14. November, legt sie dem Ortsplanungsausschuss erneut das Thema Shakes Beer vor.

Wie berichtet, geht es - offiziell - um die Ablöse eines Parkplatzes. Erkoc müsste vier Plätze vorweisen, hat aber nur drei. Für den fehlenden Parkplatz müsste er 7500 Euro an die Gemeinde bezahlen. „Ich würde das gerne zahlen, doch bisher ist es nicht zur Unterschrift gekommen“, sagt Erkoc. Die Gemeinde zögert das Abkommen offenbar hinaus. Dabei geht es auch um Spielautomaten, die Erkoc in seiner kleinen Bar aufstellen möchte. Im Rathaus hat man „Sicherheitsbedenken“ und argumentiert damit, dass die Bar am Schulweg liege.

Erkoc verteidigt die Automaten. Sie seien gesetzlich erlaubt und vom Verband genehmigt. Außerdem sei nicht nachzuvollziehen, warum die Gemeinde bei ihm dagegen sei, wo doch ganz in der Nähe am Bahnhof ebenfalls eine Bar mit Automaten betrieben werde. Und dort sei noch viel mehr los mit den Schülern. „Ich brauche die Kundschaft ganz einfach, die abends vorbei kommt, ein Bier trinkt und ein bisschen am Automaten spielt“, betont Erkoc, der inzwischen von einer Fachanwältin unterstützt wird.

Er hat schon viele Kopfstände gemacht, um seine Bar endlich eröffnen zu können. Seit März bezahlt er Pacht, nachdem man ihm die Konzession in Aussicht gestellt hatte. Und noch immer hat er keine Einnahmen. Er hat die Fläche des Bistros von 100 auf 40 Quadratmeter reduziert – wegen des Parkplatz-Bedarfs. Jetzt überlegt er, ob er den leer stehenden Teil zusätzlich als Lager anmietet. „In diesem Fall wären keine Parkplätze nötig und ich könnte meinen Ablösevertrag, der für die Konzession nötig ist, endlich unterschreiben.“ Was er in dem Lager unterbringen soll, weiß er noch nicht. „Dann stell ich halt Schuhe rein“, meint er ironisch. „Das ist wirklich meine letzte Chance.“

Für die Gemeinde, so Wild, sei die Zukunft der Teilfläche der Knackpunkt. Von ihr und dem Stellplatzbedarf hänge die Entscheidung ab. Erkoc muss weiter zittern und die Passanten, die abends Licht sehen und einkehren wollen weiter abweisen.

gr