Gmund: 193 Haushalte seit Tagen ohne Fernsehen und Internet - das sagt der Betreiber

Leitung tot in Gmund: Fast 200 Haushalte müssen seit Sonntag ohne TV und Internet über Glasfaser auskommen. Die Erklärung von Vodafone stellt nicht wirklich zufrieden.

Gmund– Kein Fernsehen, kein Internet – und das über Tage: Für zahlreiche Gmunder ist dieser Albtraum Wirklichkeit. Wie Vodafone-Sprecher Volker Petendorf auf Nachfrage bestätigt, gibt es seit vergangenen Sonntag, 19.15 Uhr, lokale Einschränkungen in einem Teil des Kabelglasfasernetzes in Gmund. Betroffen sind laut Konzernsprecher genau 193 Haushalte, die vorübergehend kein Kabel-TV und Kabel-Internet nutzen können und teilweise auch nicht im Festnetz via Kabelglasfasernetz telefonieren können.

Der Grund liegt inzwischen vor: „Unsere umfangreichen Messungen haben ergeben, dass ein defektes Bauteil im lokalen Übergabepunkt die Störung verursacht hat“, erklärt Petendorf. Vodafone habe bereits die Reparatur bei seinem örtlichen Tiefbau-Dienstleister beauftragt. „Ersatzteil-Beschaffung und die Reparaturarbeiten sind aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in der Planung und Ausführung allerdings sehr aufwändig“, sagt der Sprecher. „Wir bitten die betroffenen Kabelkunden bis dahin noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“ In der Erklärung heißt es weiter: „Uns ist bewusst, dass es hier nicht nur um die Reparatur eines defekten Bauteils geht, sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Kabelglasfasernetz von Vodafone wünschen und benötigen. Wir setzen alles Menschenmögliche daran, dass die 193 betroffenen Haushalte schnellstmöglich wieder das Kabel TV, Breitband-Internet und ihr Festnetz-Telefon in gewohnter Qualität nutzen können.“ Wann dies konkret der Fall ist, lässt Vodafone offen.

