Qualm im Spänebunker: Atemschutzträger der Feuerwehren im Dauereinsatz

Derzeit läuft ein größerer Feuerwehreinsatz in Festenbach: Im Spänebunker einer Schreinerei kam es am Morgen zu Qualmentwicklung.

+++Aktualisierung 19.52 Uhr+++

Kurz vor acht Uhr beschäftigen die Glutnester noch immer die Einsatzkräfte. Inzwischen sind auch die Feuerwehren Gmund und Waakirchen im Einsatz. „Der Einsatz wird mindestens noch einige Stunden dauern“, sagt Kommandant Franz Huber von der Feuwerwehr Dürnbach.

+++Aktualisierung 17.50 Uhr+++

Es ist ein aufwändiger Einsatz, der Rettungskräfte in Festbach auf Trab hält. Bis jetzt steht folgendes fest: Am Mittwochmorgen hatte es im Spänebunker einer Schreinerei angefangen zu qualmen. Die Feuerwehr Dürnbach rückte zunächst mit drei Fahrzeugen und 25 Mann an. Schnell wurde klar: Da wartet eine schwere Aufgabe: Glutnester, die sich in 700 Kubikmetern Holzspäne befanden, mussten gelöscht werden. „Natürlich nicht mit Wasser, sondern mit Schaum“, berichtet Kommandant Franz Huber. Rund 30 Atemschutzträger kamen zum Einsatz. Immer fünf bis sechs Mann bildeten ein Team, jeweils zwei Feuerwehrmänner mussten in dem acht Meter hohen Bunker arbeiten, während die Kollegen sie sicherten.

+ Die Feuerwehr Dürnbach im Einsatz in Festenbach. © Feuerwehr Dürnbach

Weil schon bald alle Atemschutztrupps „verbraucht“ waren, musste am Nachmittag auch die Feuerwehr Wall mit ihren Atemschutzkräften alarmiert werden. Huber schließt nicht aus, dass auch die Gmunder Feuerwehr noch benötigt wird.

Die BRK-Bereitschaft Tegernsee ist ebenfalls vor Ort, um die Rettungskräfte im Notfall zu versorgen. Zudem wird vom BRK die Verpflegung mit Essen und Getränken sichergestellt, da sich der Einsatz seit den Morgenstunden hinzieht. Vor Ort waren auch die Polizei Bad Wiessee. Immer noch vor Ort ist Kreisbrandrat Anton Riblinger. Er koordiniert das weitere Vorgehen. Wie Kommandant Franz Huber berichtet, müssen die Späne von einem Spezialunternehmen abgesaugt und auf Container verladen werden. Eine anschließende Beseitigung in einer Müllverbrennungsanlage ist im Gespräch.

Wie es zu dem Brand kam, muss noch geklärt werden. Der Schaden ist laut Huber gering, „der Einsatz für uns Feuerwehrleute aber ist gewaltig.“

+ © Feuerwehr Dürnbach

+++Aktualisierung von 14.30 Uhr+++

Der Einsatz in der Schreinerei in Festenbach gestaltet sich offenbar schwierig: Inzwischen wurde auch die Feuerwehr Wall hinzugeholt. Sie muss die Feuerwehr Dürnbach beim Absaugen des Spänebunkers unterstützen. Ein Ende des Einsatzes ist noch nicht anzusehen.

+ Die Feuerwehr Dürnbach im Einsatz in Festenbach. © Andreas Leder

+++Ursprünglicher Artikel+++

Festenbach - Gegen 10 Uhr wurde am Mittwoch die Feuerwehr Dürnbach alarmiert. Im Spänebunker einer Schreinerei in Festenbach kam es zu starker Qualmentwicklung. Mit etwa 25 Mann und drei Fahrzeugen ist die Feuerwehr vor Ort. Auch Atemschutzträger sind im Einsatz.

Feuerwehreinsatz am Tegernsee: 700 Kubikmeter Späne müssen gelöscht werden

„Das ist nicht so einfach“, berichtet der Dürnbacher Kommandant Franz Huber. „Etwa 700 Kubikmeter Späne müssen gelöscht werden.“ Das könne in diesem Fall natürlich nicht mit Wasser passieren, sondern mit Schaum.

Derzeit könne noch nicht abgesehen werden, wie lange der Einsatz dauert. Auch ist noch völlig offen, wie es zu der Qualmentwicklung kommen konnte.

