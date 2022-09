Gmund: Baustellen in Finsterwald vor dem Abschluss – keine Gefahr durch Teer

Von: Jonas Napiletzki

Kein Pech und Teer: An der Kaltenbrunner Straße wurden zwar im Ortsbereich Finsterwald Gefahrenstoffe gefunden und abtransportiert. Wiesen waren aber nicht gefährdet. © TP

Zu den Baustellen in Gmund gibt es gute und schlechte Nachrichten: Während die Tölzer- und die Kaltenbrunner Straße im Plan liegen, verzögern sich Arbeiten an der Tegernseer Straße.

Gmund – In Finsterwald läuft alles nach Plan, sagt Harraßer. „Am Montag wurde abgefräst, am Dienstag kam die Tragschicht und am Mittwoch die Feinschicht.“ Wegen der guten Witterung bleibt es dabei: Zum Schulstart am Dienstag wird die Tölzer Straße in Finsterwald für Schulbusse befahrbar sein.

Der offizielle Abschluss der Arbeiten auch für Autofahrer ist weiterhin für den 16. September vorgesehen, praktisch werde es aber keinen Stichtag, sondern eher einen fließenden Übergang geben. Harraßer ärgert sich nur über eine Sache: Während die Müllabfuhr und RVO-Busse zeitweise durchfahren durften und die Straße für alle anderen eigentlich gesperrt war, drückten sich viele Autofahrer trotzdem durch. „Ein Glück, dass da noch nichts passiert ist“, sagt der Bauamtsmitarbeiter.

Tegernseer Straße: Arbeiten verzögern sich

Bisher nach Plan war eigentlich auch die Baustelle an der Tegernseer Straße in Gmund verlaufen. Hier konnte, wie berichtet, eine Vollsperrung abgewendet werden. Allerdings verschiebt sich nun der Zeitplan der Baustelle, bei der unter anderem Längsparkplätze westlich der Straße errichtet werden. Harraßer erklärt, mehrere Mitarbeiter der Baufirma seien krank geworden. Der Ausfall kostet etwa zwei Wochen: Statt am heutigen Freitag sollen die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt erst am Freitag, 23. September, abgeschlossen werden. Vorher – wohl am Montag und Dienstag, 19. und 20. September – werde die Tegernseer Straße vermutlich doch voll gesperrt, sagt Harraßer. „Die Fertigstellung hängt aber davon ab, wann die fehlenden Leute zurückkommen.“

Ebenfalls betroffen sind die Finsterwalder von der Baustelle des Staatlichen Bauamts Rosenheim an der Kaltenbrunner Straße, die den Ortsteil mit der B 318 verbindet. Pressesprecherin Ursula Lampe berichtet, die Maßnahme werde Ende dieser Woche abgeschlossen und die Straße für den Verkehr freigegeben. „Letzte Restarbeiten sowie die Fahrbahnmarkierungen folgen nächste Woche unter laufendem Verkehr.“

Straßenbauamt: Keine Schadstoffe in Wiesen gelangt

Das Abfräsen des alten Straßenbelags, in der noch Teer verbaut war, hatte zuvor einen Leser der Heimatzeitung irritiert. Ein Landwirt hatte während der Arbeiten seine angrenzende Wiese gemäht. Die Sorge: Das Gefahrgut, das heutzutage durch Asphalt ersetzt wird, könne ins Tierfutter und so in Lebensmittel gelangen. Hier gibt die Pressesprecherin Entwarnung: Die Strecke sei untersucht worden, wobei Teer und Pech gefunden wurden – allerdings nur im Ortsbereich, nicht im Bereich der angrenzenden Wiese. „Somit kann eine Verunreinigung ausgeschlossen werden.“

Grundsätzlich seien Baufirmen im Umgang mit Teer und Pech „versiert“. Gemäß der Vorgaben kämen etwa Fräsen mit Absaugvorrichtungen und Filtern zum Einsatz. Der Straßenaufbruch und das Fräsgut würden gesondert abgefahren. nap

