Warum das Prinzenpaar der Seegeister den Fasching im Hotel verbrachte

Gmund/Bayern: Zum ersten Mal seit zwölf Jahren zieht das Prinzenpaar der Seegeister Gmund während des Faschings wieder in ein Hotel - auf Kosten des Hauses. Der Grund überrascht.

Zum ersten Mal seit zwölf Jahren hat das Prinzenpaar der Seegeister Gmund nicht nur unter der Faschingskrone zusammengefunden, sondern auch zuvor im echten Leben. Prinzessin Ully I. und Prinz Michel I., hier umringt von ihrer Garde und den Hofnarren, sind ein echtes Liebespaar.

Gmund/Bayern: So luxuriös verbrachte dieses Prinzenpaar den Fasching

Deshalb durften sie sich über einen besonderen Luxus freuen: Wie traditionell für königliche Lebenspartner üblich, verbrachte das Paar die Faschingszeit im Hotel Überfahrt in Rottach-Egern. Am vergangenen Samstag zogen Ully I. und Michel I., festlich in ihre royalen Roben mit königsblauem Kleid und Fliege gehüllt, in ihr vorübergehendes Domizil ein. Heute ziehen sie wieder aus.

