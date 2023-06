Gmund: Bezirksimker zeigt Lebensgemeinschaft von Bienen und Bäumen

Von: Christine Merk

Obstbäume und Beerensträucher bieten den Bienen zur Blütezeit wertvolle Nahrung. Wie Tier- und Pflanzenwelt zusammenhängen, weiß Thomas Klotz, Vorsitzender des Bezirksimkervereins – hier am Lehrbienenstand. © thomas Plettenberg

An der Aktion „Tag der offenen Gartentür“ beteiligt sich im Raum Tegernsee Thomas Klotz, Vorsitzender des Bezirksimkervereins.

Gmund – Eine artenreiche Pflanzenwelt ist die Basis für eine artenreiche Tierwelt. Wie eng Flora und Fauna voneinander abhängen, wissen die Imker nur allzu gut. Zum Tag der offenen Gartentür lädt deshalb der Bezirksimkerverein Gmund-Tegernseer Tal und Umgebung für Sonntag, 11. Juni, von 10 bis 17 Uhr an seinen Lehrbienenstand in Moosrain bei Gmund ein. Aus erster Hand können die Besucher dort erfahren, welche wichtige Rolle Bienen und andere Insekten für die Bestäubung von Obstbäumen und -sträuchern sowie anderer Pflanzen spielen. So gibt es beim Lehrbienenstand eine Streuobstwiese, an den Bäumen hängen bereits winzige Früchte. Freilich können auch die Bienenvölker besichtigt werden. Imker des Vereins stehen gerne für Fragen zu Verfügung.

Seltene Wildblumen zu sehen

Vom Lehrbienenstand ist es nicht weit zum Moosbachdamm. Hier wachsen auf magerem Boden seltene Wildblumen. Zum Lehrbienenstand geht’s in fünf Minuten zu Fuß ab dem Bahnhof Moosrain: erst in Richtung „An der Bahn“, den Hinweisschildern folgen, den unbeschrankten Bahnübergang queren und weiter den Waldweg entlang.

Wer am Aktionstag noch Einblicke in andere grüne Paradiese nehmen möchte, kann das in sechs weiteren Gärten im Landkreis, etwa im Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins Holzkirchen in Marschall, zu finden unter www.tag-der-offenen-gartentuer-oberbayern.de. cmh

