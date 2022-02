Gmund: Damm des fleißigen Moosbach-Bibers muss weichen

Gemeinde fürchtete Überschwemmung

Von Alexandra Korimorth schließen

Ein Biberdamm am Moosbach in Gmund hatte zuletzt für Furore gesorgt. Lange wurde die Bautätigkeit des Tieres geduldet, doch jetzt musste der Damm weichen. Zu groß war die Gefahr von Überschwemmungen.

Gmund – Erst war er nur eine Attraktion für Naturliebhaber. Dann ein geduldeter, da geschützter Gast. Und schließlich war der Biber vom Moosbach wochenlang Diskussionsthema. Anfang des Jahres fiel nun die Entscheidung, dass der Biberdamm weichen muss. Zu groß war die Gefahr einer Überschwemmung.

Dabei hatte die Geschichte des Moosrainer Bibers so gut begonnen. 2020 siedelte sich das Tier am Gmunder Moosbach oberhalb der Hochwasserschutzanlage an. Quasi im Rückhaltebecken und auf der richtigen Seite des Dammes, den die Gemeinde 2008/2009 hatte errichten lassen. Davor waren den Moosrainern immer wieder die Keller vollgelaufen.

Zu viele Spaziergänger: Moosbach-Biber siedelte um

Zwar zeigte sich der Biber schon da als fleißiger Baumeister, der etliche Weiden fällte und mit seinem Damm den Moosbach anstaute. Allerdings waren die Tätigkeiten nicht so gravierend, als dass der Rückstau die landwirtschaftlichen Flächen geflutet hätte. Im Frühjahr 2021, als immer mehr Spaziergänger kamen, räumte der Biber jedoch das Feld. Kurzerhand zog er um und errichtete 700 Meter bachabwärts einen neuen Biberdamm. Dort leistete er ganze Arbeit: Westlich des Baches fielen im Sommer zig Bäume, so dass sich ein ganzes Feld Baumstümpfe auftat anstatt des Jungwalds. Die anliegenden Waldbesitzer und Landwirte waren zwar nicht begeistert, nahmen den Bautrieb des Bibers aber gelassen. Schließlich sind der Biber wie auch seine Ruhe- und Fortpflanzungsstätten in Bayern geschützt. Etwaige Schäden reguliert die Untere Naturschutzbehörde.

Unbekannter legte Hand am Biberdamm an - und kassierte Rüffel

Dennoch nahm die Sorge bei den Moosrainern Anfang November 2021 zu, als sich der Moosbach vor dem Biberdamm bis zur Unterkante des Ufers aufstaute und der Wasserpegel gut 60 Zentimeter höher lag als üblich. Im Dezember legte ein Unbekannter auch noch Hand an am Biberdamm. Das Bauwerk wurde am östlichen Uferrand geöffnet, so dass das Wasser über eine 20 Zentimeter breite Lücke abfließen konnte. Diese Öffnung bewirkte aber eine Instabilität des Bauwerks, das weiter bachabwärts rutschte, bis die Äste und Stämme beinah längs zur Fließrichtung zum Stillstand kamen. Das wiederum rief einen oder eine „Uli“ auf den Plan. Der Schreiber hinterließ am 7. Januar einen Brief an einem Baum, in dem er den unbekannten Helfer dazu aufforderte, sich nicht weiter in den Dammbau einzumischen, da er damit „massiv in den Wasserlauf des Moosbachs“ eingreife.

Fachleute trafen sich zur Ortsbesichtigung am Moosbach

Vier Tage später gab es eine Ortsbesichtigung mit dem fachlichen Naturschutz und Biberberater im Landkreis Miesbach, Michael Vermeulen, Bürgermeister Alfons Besel und Bauhofleiter Friedhelm Mette. Die Gemeinde hatte auch mit Blick auf die nächste Schneeschmelze beantragt, den Biberdamm entfernen zu dürfen. Es gelte, die öffentliche Sicherheit und den Hochwasserschutz zu gewährleisten.

Hochwasserschutz kommt vor Artenschutz: Damm musste weg

„In diesem Bereich besteht bei einem Versagen des Hochwasserschutzes das Risiko, dass der Biberdamm Richtung Moosrain abgeschwemmt wird und bei den vorhandenen Brücken und Durchlässen für eine Verklausung, sprich Verstopfung, sorgt“, erläuterte Besel. Dies hätte zur Folge, dass die Wassermassen durch die anliegende Ortschaft Moosrain und das in der unmittelbaren Nähe liegenden Bahngleis laufen könnte. Der Fachbereich Umwelt- und Naturschutz am Landratsamt sah es im Genehmigungsbescheid genauso. „In diesem Fall überwiegen die Belange des Hochwasserschutzes über denen des Artenschutzes“, hieß es.

Lesen Sie hier: Biber terrorisiert ganze Gemeinde: Gesperrte Wege, überflutete Trachtenhütte

Das nahm die Gemeinde zum Anlass, um den Biberdamm zu entfernen. Mehrere Kubikmeter Holz und angeschwemmtes Laub mussten davongetragen werden. Die gute Nachricht: Das Bauwerk war tatsächlich „nur“ ein Biberdamm, kein Biberbau, in dem sich der Biber aufhält und seine Nachkommen aufzieht. „Seine eigentliche Burg muss er wohl woanders haben“, vermutet Besel.

ak