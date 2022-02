Gmund: Dementer 84-Jähriger nach langer Suche gefunden

Von: Christian Masengarb

Gmund: Dementer Mann (84) vermisst - Polizei bittet um Hilfe © dpa

Ein dementer Gmunder (84) hat am Samstagmittag sein Haus verlassen und wurde über Nacht vermisst. Ein Polizeihubschrauber fand den Mann am Sonntag gegen 10.25 Uhr.

Update, 13.44 Uhr: Dementer 84-Jähriger nach langer Suche gefunden

Gmund - Der seit Samstagmittag vermisste Georg Holzer (84) aus Gmund ist sicher gefunden worden. Wie die Polizei jetzt meldet, hat ein Polizeihubschrauber den dementen Mann am Sonntag gegen 10.25 Uhr in einer kleinen Senke in einem Waldstück rund anderthalb Kilometer von seinem Haus entfernt gefunden.

Vorausgegangen war eine großangelegte Suchaktion: Den ganzen Samstagnachmittag und die ganze Nacht auf Sonntag hatten Angehörige, die freiwillige Feuerwehr Gmund, verschiedene Hundeführer mit insgesamt 19 Suchhunden, zwei Polizeihubschrauber, die Bergwacht mit einer Suchdrohne, und neun Streifen der Polizeiinspektionen Bad Wiessee, Miesbach und Holzkirchen nach dem Vermissten gesucht. Auch aus Pfaffenhofen war ein Hundeführer der Rettungsstaffel angereist.

Um 5 Uhr am Sonntag brachen die Rettungskräfte die Suche zunächst erfolglos ab. Um 8 Uhr nahmen sie sie wieder auf. Kurz vor 10.30 Uhr folgte schließlich der Erfolg: Die Retter fanden Holzer ansprechbar, aber stark unterkühlt. Ein Rettungswagen brachte den 84-Jährigen ins Krankenhaus Agatharied.

Originalmeldung: Dementer Gmunder über Nacht vermisst

Gmund - Seit Samstagmittag sucht die Polizei den 84-jährigen Georg Holzer aus Gmund. Der stark demente Senior hatte laut Polizei sein Haus in Eben 2a um 12.50 Uhr verlassen. Zunächst sahen ihn Zeugen noch, wie er auf Nebenstraßen in Richtung Agatharied und Miesbach ging. Gegen 15 Uhr verliert sich seine Spur.

Gmund: Dementer Mann (84) vermisst - Polizei bittet um Hilfe

Weil Holzer sich nach kurzer Zeit im Freien nicht mehr auskennt, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach ihm. Holzer ist 1,62 Meter groß, schlank und hat einen Haarkranz. Er trägt eine blaue Jogginghose, eine blaue Weste, eine schwarze Mütze und Birkenstock-Schuhe. Er geht leicht gebückt, ist aber gut zu Fuß unterwegs.

Wer Holzer ab 15 Uhr gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wiessee unter 08022/98780 zu melden

Der vermisste Georg Holzer aus Gmund. © privat

