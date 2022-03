Gmund ebnet Weg für neuen Omnibusbahnhof - Suche nach passender Überdachung läuft

Von: Gabi Werner

Der Abbruch der alten Güterhalle am Gmunder Bahnhof ist in vollem Gange. In Kürze wird von dem Bauwerk nichts mehr zu sehen sein. © Thomas Plettenberg

Die Gemeinde Gmund plant einen neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Noch sind die Planungen dazu nicht abgeschlossen. Dennoch rückte jetzt der Bagger an.

Gmund – Noch ist man sich in Gmund nicht im Klaren darüber, wie genau der neue Zentrale Busbahnhof (ZOB) aussehen soll. In der Januar-Sitzung des Gemeinderats hatte keine der vom Architekturbüro vorgestellten Entwürfe für eine Überdachung überzeugt. Unabhängig davon laufen jetzt erste vorbereitende Maßnahmen auf dem Gelände: Der Abbruch der alten Güterhalle ist in vollem Gange.

Eigentlich war der Abriss schon für Februar anvisiert, wie Bürgermeister Alfons Besel (FWG) auf Nachfrage bestätigt. Weil die Baufirma nicht früher zur Stelle war, haben die Arbeiten nun Anfang der Woche mit etwas Verspätung begonnen. Allzu eilig hat es die Gemeinde ohnehin nicht: Nach wie vor läuft die Suche nach der richtigen Überdachung für den geplanten ZOB.

Neue Überdachung soll historischem Bahnhof nicht die Schau stellen

„Wir wollen einen funktionierenden Schutz für Reisende gegen jegliche Art von Witterung“, erläutert Besel. Gleichzeitig solle das Bauwerk ortsverträglich sein „und dem denkmalgeschützten Bahnhof nicht die Schau stehlen“, macht der Rathaus-Chef deutlich. Eine schwierige Entscheidung also. Im Januar konnte sich der Gemeinderat für keine der drei Überdachungs-Varianten, die der Architekt präsentierte, so recht erwärmen. Immerhin ging es um stattliche Höhen von bis zu sieben Metern. Das Gremium beschloss, sich mit Hilfe eines Schaugerüsts ein Bild von den möglichen Dimensionen zu machen.

Gemeinderäte wünschen sich filigranere Dachkonstruktion

Der Ortstermin, so berichtet Besel, hat mittlerweile stattgefunden. Dabei habe sich herauskristallisiert, dass sich die meisten Gemeinderäte eine kleinere und filigranere Dachkonstruktion wünschen würden. „Damit es nicht so wuchtig wirkt“, sagt Besel. Das Gremium wird also neue Entwürfe zu diskutieren haben.

