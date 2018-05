Energie-Coach greift unter die Arme

Die Gemeinde Gmund nimmt das Thema Energiewende durchaus ernst. Ein eigener Coach begleitet sie dabei, geeignete Schritte zu unternehmen. Schließlich gibt’s staatliche Gelder dafür.

Gmund – Als die Regierung 2017 das Förderprogramm „Energiecoaching“ ausgeschrieben hatte, versuchte auch die Gemeinde Gmund ihr Glück und bewarb sich. Ende des Jahres kam dann die Nachricht, dass Gmund mit an Bord ist. Die Tal-Gemeinde bekam sogar den Zuschlag für das „Energiecoaching-Plus“. Mit dem Energiecoaching bekommen kleinere und mittlere Kommunen ein Jahr lang eine neutrale und dank Förderung kostenlose Beratung zu den Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien. Zudem werden konkrete Maßnahmen unterstützt, um die Energiewende vor Ort umzusetzen. Insgesamt 22 Kommunen haben den Zuschlag bekommen.

Was das alles konkret bedeutet, erfuhren die Gemeinderäte jetzt bei ihrer Sitzung. Zum einen bekommt die Gemeinde eine Förderung von maximal 10 000 Euro für einen Energie-Coach. Den Zuschlag dafür hat eine Bietergemeinschaft aus verschiedenen Energieagenturen erhalten. Mitglied dieser Gemeinschaft ist auch das Kompetenzzentrum Energie EKO der Energiewende Oberland. Für Gmund ist Energiemanager Andreas Scharlie aktiv. Er ist bis zum 31. Oktober maximal 100 Stunden im Einsatz.

Aus sieben verschiedenen Bausteinen kann die Gemeinde wählen – ein Bausteine wurde schon angepackt: In Zusammenarbeit mit der Liegenschaftsverwaltung wurden der Heizenergieverbrauch sowohl der kommunalen Einrichtungen als auch der Wohngebäude ermittelt. Diesen Werten wurden jeweils der Vergleichswert der Deutschen Energie-Agentur gegenübergestellt. Ebenso wurde der Strom

verbrauch der Kommunal-Gebäude ermittelt. Zudem wurden zusammen mit dem Gmunder Haustechniker verschiedene Liegenschaften auf ihre Schwachstellen untersucht – angefangen vom Rathaus, über Grundschule, Strandbad Seeglas, Bauhof, Kindergarten, Volkshochschule oder Bauhof und Feuerwehrhäuser.

Welche Maßnahmen die Gemeinde nun konkret ergreifen wird, darüber wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19. Juni entscheiden. Scharlie gab mit seiner Vorstellung der Bestandsaufnahme aber schon mal eine Orientierungshilfe. „Der Sanierungsbedarf bei den Wohnungen ist relativ hoch“, merkte Scharlie an. Damit dürfte viel Arbeit auf die Kommune zukommen: Sie besitzt immerhin 88 Wohnungen, 14 weitere befinden sich in der Obhut des Kommunalunternehmens.

Bei den kommunalen Einrichtungen fiel Scharlie der Bauhof mit seiner veralteten Hackschnitzelheizung negativ auf. Es sei zu überlegen, ob die Gemeinde nicht über eine Photovoltaikanlage (PV) nachdenken wolle. Mit dem Mieterstrommodell an den Gemeindehäusern an der Hirschbergstraße mache man ja gute Erfahrungen. Er sei bei seiner Inspektion auch auf positive Beispiele gestoßen, wie etwa das Blockheizkraftwerk in der Grundschule.

„Es gibt genug zu tun“, fasste Johann Schmid (SPD) die Präsentation zusammen. Er empfahl, auch den Agmunda-Arbeitskreis „Energie, Umwelt und Verkehr“ in weitere Überlegungen einzubinden. Auch war Schmid der Meinung, dass Gmund das eingeschlafene Angebot der Energieberatung wieder aufleben lassen sollte. Franz von Preysing (CSU) wünschte sich eine echte Empfehlung vom Energie-Coach. Den Baustein „Öffentlichkeitsarbeit“, der Bürger für das Thema Energieeinsparung sensibilisieren soll und von Scharlie empfohlen wird, hält er nämlich nicht allein für zielführend.

Martina Ettstaller (CSU) erkundigte sich nach dem Dach des alten Rathauses in Dürnbach, dessen Sanierung bereits geplant ist. Auch hier empfahl Scharlie, über eine PV-Anlage noch nachzudenken.

Fest steht: Gmund muss sich für konkrete Maßnahmen und einen Fahrplan entscheiden. Auch wenn die Gemeinde – wie auch der ganze Landkreis – das Ziel der Energiewende bis zum Jahr 2035 wohl trotzdem nicht schaffen wird.

