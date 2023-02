Gmund feiert im Doppelpack

Von: Gerti Reichl

Ein volles Festzelt wie hier 2019 wird in Gmund nicht nur beim Volksfest, sondern insbesondere bei Jubiläum und Patronatstag der Gebirgsschützen erwartet. Das Volksfest rückt daher heuer vom Juni in den April. © Archiv tp

Die Weichen für zwei große Festivitäten in Gmund sind gestellt. Von 27. April bis 1. Mai und damit früher als bisher findet das traditionelle Volksfest statt. Und dann wird gleich weitergefeiert.

Gmund – Dass die Gemeinde und die Rosenheimer Wirtsfamilie Fahrenschon heuer schon von Donnerstag, 27. April, bis Montag, 1. Mai, zum Gmunder Volksfest einladen, hat einen guten Grund: 400-jähriges Bestehen und Patronatstag der örtlichen Gebirgsschützenkompanie am 6. und 7. Mai. Rund 4500 Schützen erwartet Hauptmann Maximilian Gröbl dazu – und die müssen bewirtet werden. „Also macht es Sinn, das Volksfestzelt zu nutzen“, sagt Gröbl. Weil das Volksfestzelt aber nur 1500 Sitzplätze drinnen plus 500 im Freien bietet, muss es verlängert werden. „Wir bauen nach dem Volksfest an, damit wir auf 5000 Sitzplätze kommen“, sagt Maximilian Fahrenschon (28), der inzwischen mit seiner Schwester Anna-Maria den Betrieb der Eltern Christian und Claudia leitet.

Gebirgsschützenfest „schon eine Herausforderung“

Der Volksfestplatz bietet dafür ausreichend Platz. Dennoch: „Das Gebirgsschützenfest ist schon eine Herausforderung“, gibt Fahrenschon zu. Auch der Hauptmann weiß: „Nach dem Festgottesdienst und dem Festzug wollen möglichst alle gleichzeitig mit Essen und Trinken versorgt werden.“ Damit auch Zuschauer des Patronatstags nicht hungrig heimgehen müssen, werden außerhalb des Festzelts Tische, Bänke und Schirme aufgestellt. „Zudem stellt die Gemeinde die Viehhalle zur Verfügung“, freut sich Gröbl. Auch dort sollen Gäste bewirtet werden.

Personalsorgen? Beim Festwirt zum Glück Fehlanzeige

Maximilian Fahrenschon, der mit seiner Schwester weiterhin von den Eltern unterstützt wird, ist bereits gerüstet. Personalsorgen, wie sonst allerorts in der Gastro, plagen ihn offenbar nicht: „Wir haben 20 feste Bedienungen und 40 Aushilfen“, sagt Fahrenschon. „Und für den Gebirgsschützen-Sonntag habe ich alles verfügbare Personal zusammengetrommelt.“

Schade: Riesenrad erst wieder im nächsten Jahr

Überhaupt sind für ihn die beiden Gmunder Feste der Auftakt in ein Jahr mit prall gefülltem Terminkalender „und mit Normalbetrieb“, freut sich der Festwirt. Nach dem sehr gut besuchten Volksfest im vergangenen Jahr hofft er, dass die Bevölkerung auch heuer Lust auf Hendl, Bier und Fahrgeschäfte hat. Hier darf sich Gmund neben den üblichen Attraktionen für Kinder sowie Kettenkarussell und Autoscooter auf den „Scheibenwischer“ freuen. Das Riesenrad, das im vergangenen Jahr erstmals acht Wochen lang bei Seeglas stand, soll erst 2024 wieder aufgebaut werden. Die Anforderungen und den Platzbedarf des Patronatstags nennt Fahrenschon als Grund.

Gretchenfrage Bierpreis: Wirt hofft, Niveau halten zu können

Was die Preise betrifft, so hofft der Volksfestwirt, diese halten zu können. 10,80 Euro hat die Mass Bier zuletzt gekostet. „Wir haben allerdings noch keine Zusage von der Brauerei“, sagt Fahrenschon. Dies gilt auch für das halbe Hendl, das zuletzt ebenso viel gekostet hat wie die Mass Bier. Auch hier hätten die Lieferanten aus Niederbayern bereits eine Preiserhöhung angekündigt, so der Festwirt. Kostensteigerungen in allen Bereichen, auch beim Personal, müssten bei der Kalkulation berücksichtigt werden.

Bürgermeister Alfons Besel ist zufrieden, dass er mit Familie Fahrenschon auf bewährte Wirtsleute setzen kann. „Der Vertrag wird jährlich im guten Einvernehmen verlängert“, sagt Besel. „Auch für 2024 haben wir bereits alles fixgemacht.“