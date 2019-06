Rainmühle: Zwei Hütten brennen nieder

Die Feuerwehr ist gerade im Gemeindegebiet Gmund ausgerückt. Offenbar ist es im Ortsteil Rainmühle zu einem Brand gekommen.

Update 19.30 Uhr:

Die Polizei konnte inzwischen Angaben zu dem Brand machen:

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro ist am Montagnachmittag bei einem Brand in Rainmühle (Gemeinde Gmund) entstanden. Zwei Hütten sind dabei abgebrannt. Das berichtet die Polizei. Gegen 16.15 Uhr war an einer der beiden Holzhütten an der Mangfall, zwischen der Papierfabrik Louisenthal und der Kläranlage, ein Feuer ausgebrochen.

Die Ursache muss erst noch geklärt werden, nach ersten Erkenntnissen gilt allerdings ein Elektronikdefekt im Bereich eines Ofens als wahrscheinlich. Zu allem Übel griffen die Flammen auf die nur wenige Meter entfernte zweite Hütte nebenan über. Die Feuerwehren Dürnbach und Gmund waren im Einsatz und bekamen das Feuer schließlich in den Griff. Verletzt wurde laut Polizei zum Glück niemand.

Update 16.47 Uhr:

Bei dem Gebäude, das Feuer gefangen hat, handelt es sich um einen Schuppen. Er steht in Rainmühle etwa 200 Meter westlich des Klärwerks an der Mangfall. Die Löscharbeiten laufen.

Ursprüngliche Erstmeldung 16.39 Uhr:

Nach derzeit noch unbestätigten Informationen ist es in einem Gebäude im Ortsteil Rainmühle zu einem Brand gekommen.

In dem Ortsteil an der Mangfall befindet sich auch das Klärwerk des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung am Tegernsee. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz.

ag