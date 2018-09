„Beginn einer optischen Vermüllung“

Weitere Fahnen, ein Pylon, eine Vitrine: Der Ortsplanungsausschuss ist wieder einmal nicht begeistert von der beantragten Werbung auf dem AVG-Gelände und fordert ein ortsverträgliches Konzept.

Gmund – Die AVG-Niederlassung in Gmund wurde ordentlich auf Vordermann gebracht und vergrößert. Der Betrieb in dem neuen Gebäude läuft bereits. Jetzt musste sich der Ortsplanungsausschuss erneut mit einem Antrag der AVG Auto-Vertriebs GmbH befassen. Konkret ging es um die Aufstellung von drei Fahnenmasten, einen Pylon für eine Werbung der Marke Smart sowie um eine Vitrine für Mercedes-Benz. „Werbung muss sein, aber sie sollte sich nahe am Ort der Leistung befinden“, fand Bürgermeister Alfons Besel (FWG) und deutete damit schon an, dass der Antrag nicht den Geschmack der Gemeinde traf.

Vor allem gefiel dem Gremium nicht, dass Fahnen und Pylon weit südlich, Richtung Seeglas positioniert sein sollten. Besel schlug vor, den Bauantrag anzulehnen und die AVG um neue Vorschläge zu bitten. Auch Franz von Preysing (CSU) konnte sich nicht mit dem Antrag anfreunden: „Die AVG bringt alle paar Monate einen neuen Antrag. Sie sollte sich mal grundsätzlich überlegen, was sie haben will.“ Auch rief er in Erinnerung, dass sich die Gemeinde schon einmal in Sachen Werbung zu einer Genehmigung durchgerungen hatte. Im März 2017 hatte sich das Gremium schon einmal mit dem Thema Werbung befasst.Und schon damals erschienen die beantragten Elemente eine Spur zu groß. Inzwischen wehen drei große Fahnen am Gelände, und auch ein großer Mercedes-Stern ist in der Glasfront zu sehen.

Was den aktuellen Antrag betrifft, so war Barbara von Miller (SPD) nicht mit den drei zusätzlichen Fahnen einverstanden. „Das ist doch kein Gewerbegebiet“, fand sie und verwies auf die gemeindliche Plakatierungsverordnung. Bauamtsleiterin Christine Wild musste diese Einschätzung allerdings korrigieren. Es handle sich um Innenbereich und zudem um ein Gewerbegebiet. Es sei nicht abzusehen gewesen, dass auch Smart vom Standort Gmund aus vertrieben werde, so Wild.

Stellvertretender Bürgermeister Georg Rabl (FWG) war ebenfalls nicht begeistert und fand deutliche Worte: „Das ist der Beginn einer optischen Vermüllung.“ Wenn eine Werbeanlage neben der anderen entstehen sollte, dann müsse die Gemeinde sehr restriktiv einsteigen, wetterte Rabl. Damit war alles gesagt. einstimmig einigte sich das Gremium darauf, den konkreten Antrag abzulehnen. Das Unternehmen wird nun aufgefordert, ein „ortsverträgliches Werbekonzept“ vorzulegen.

gr