5,9 Millionen Euro liegen bereit

Gmund steht finanziell gut da und kann kräftig investieren. Der Gemeinderat hat jetzt das Haushaltspaket und den Investitionsplan einstimmig verabschiedet.

Gmund – Kommunaler Wohnungsbau, Ortsentwicklung, Verkehr und Familienfreundlichkeit – das sind die Schwerpunkte, in die Gmund heuer kräftig investiert und das auch kann: 5,9 Millionen Euro sind im aktuellen Haushalt vorgesehen. Selbst wenn dafür 3,9 Millionen Euro aus der Rücklage entnommen werden, hat Gmund immer noch 3,9 Millionen Euro auf der hohen Kante. Neue Schulden sind also nicht nötig, im Gegenteil: Der Schuldenstand von knapp 7 Millionen Euro wird bis zum Jahresende auf rund 6,8 Millionen Euro abgebaut. Pro Kopf steht jeder Bürger mit 1104 Euro in der Kreide. „Damit liegen wir zwar über dem Landesdurchschnitt, doch wir schaffen auch Werte“, sagte Bürgermeister Alfons Besel (FWG), als jetzt im Gemeinderat das Haushaltspaket mit einem Volumen von 21,3 Millionen Euro sowie der Finanzplan für die nächsten fünf Jahre einstimmig und ohne Diskussion verabschiedet wurde.

Besel bezeichnete den Haushalt als „kleinen Management-Plan“ und die Finanzsituation als „komfortabel“. Gmund sei ein interessanter Wirtschafts-Standort, so Besel, „weil wir unsere Unternehmen und Gewerbesteuerzahlen auch pflegen.“

Kämmerer Georg Dorn sprach von einer „soliden Finanzlage und dem zweitstärksten Haushalt seit dem Rekordjahr von 2017. Eine der wesentlichen Säulen ist die Einnahme aus der Gewerbesteuer, die in den vergangene fünf Jahren durchschnittlich bei 5,6 Millionen lag und heuer mit 4,5 Millionen Euro veranschlagt ist. Stetig gestiegen auch der Anteil an der Einkommensteuer, die heuer mit knapp 4,4 Millionen Euro angesetzt ist. Allgemeine Zuweisungen spülen 572 000 Euro in die Kasse, Miet- und Pachteinnahmen 595 660 Euro, Konzessionsabgaben sowie Zweitwohnungssteuer jeweils 240 000 Euro.

Der größte Posten bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt ist die Kreisumlage mit knapp 4,9 Millionen Euro. „Damit sind wir der viertgrößte Zahler im Landkreis“, so Dorn. Die rund 100 Mitarbeiter verursachen 3,7 Millionen Euro Personalkosten. Straßenunterhalt und -sanierung lässt sich Gmund rund 320 000 Euro kosten. Über 1,2 Millionen fließen in die Kinderbetreuung. „Wir bezuschussen also jedes Kind mit 4360 Euro pro Jahr“, rechnete Dorn vor.

Lesen Sie hier: Was schon bald an der Hirschbergstraße geplant ist.

Über 16 Millionen Euro habe Gmund 2017 und 2018 an Investitionen gestemmt, informierte der Kämmerer. 5,9 Millionen Euro liegen heuer bereit: für den Erwerb von Grundstücken (1 Million Euro), ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr Dürnbach (434 000 Euro) oder einen neuen Lkw für den Bauhof (220 000 Euro). Eine Million Euro sind in diesem Jahr für das neue Mehrfamilienhaus an der Georg-Stöger-Straße fällig, geplant sind auch ein Beachvolleyballplatz am See (50 000 Euro), eine Ampel in Finsterwald (65 000 Euro), Querungshilfen an der Ringstraße und am Buchbergweg (329 000 Euro), der Neubau eines Parkplatzes am Bahnhof Moosrain (heuer mit 300 000 Euro bei Gesamtkosten von 560 000 Euro) und die Sanierung des Parkplatzes Oberstöger (280 000 Euro). Für die Erweiterung der Kinderkrippe sowie Maßnahmen am Kindergarten liegen 1,03 Millionen Euro bereit.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Gesamtvolumen: 21,33 Millionen Euro (Vorjahr: 18,67 Mio. Euro). Verwaltungshaushalt: 14,88 Millionen Euro (Vorjahr: 14,58 Mio. Euro). Größte Einnahmen: Gewerbesteuer: 4,5 Mio. Euro, Einkommen- und Umsatzsteueranteil: 4,88 Mio. Euro, Zweitwohnungssteuer: 240 000 Euro, Miet- und Pachteinnahmen: 595 000 Euro, Kurbeitrag: 85 000 Euro. Größte Ausgaben: Kreisumlage: 4,86 Mio. Euro, Personal: 3,7 Mio. Euro, Gewerbesteuerumlage: 879 000 Euro, Straßenunterhalt- und sanierung: 320 000 Euro. Investitionsvolumen: 5,9 Mio. Euro. Vermögenshaushalt: 6,45 Mio. Euro. Rücklagen (31.12.2019): 3,9 Mio. Euro. Schulden: 6,8 Mio. Euro.

gr