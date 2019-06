„Zwischenlösung“ wurde zur Lebensaufgabe: Mesner Hans Latein (81) ist neuer Ehrenbürger Gmunds

Gmund hat wieder einen Ehrenbürger: Den Titel trägt ab sofort Mesner Hans Latein (81). Seit Jahrzehnten engagiert er sich fürs kirchliche Leben - dabei hatte alles mit einem Übergangs-Job begonnen.

Gmund – Rund 70 Gäste nahmen an der feierlichen Ehrung von Hans Latein teil, die die Gemeinde Gmund witterungsbedingt vom Rathausvorplatz in die Aula der Grundschule verlegt hatte. „Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde ist ein seltenes und außerordentliches Ereignis“, ließ Bürgermeister Alfons Besel die Festgäste wissen. Letztmals sei die Urkunde im Jahr 2005 an den mittlerweile verstorbenen Metro-Gründer Otto Beisheim verliehen worden, somit gebe es neben Hans Latein keinen weiteren lebenden Ehrenbürger in Gmund.

Eigentlich habe die Gemeinde die Ehrenbürgerwürde Hans Latein und seiner Frau Anneliese gemeinsam verleihen und damit Vergelt’s Gott sagen wollen, betonte der Rathaus-Chef. Aber das Protokoll sehe die gemeinsame Ehrung eines Ehepaares nicht vor. „Das ist ein Fehler im System“, meinte Besel mit einem Schmunzeln.

Tatsächlich sind die Lateins eine Ausnahmeerscheinung. 1963 ist Hans Latein, dessen Mutter Katharina bereits als Mesnerin tätig war, in dem Amt eingesprungen – interimsmäßig „bis si oana find“, soll der damalige Pfarrer gesagt haben. Diese „Zwischenlösung“ dauerte 56 Jahre – bis 2005 Tochter Regina übernahm.

Ganz zurückgezogen hat sich Hans Latein jedoch nie: Bis heute ist er tagtäglich in und um die Kirche St. Ägidius beschäftigt. Der 81-Jährige teilt sein umfangreiches Wissen nicht nur bei Kirchenführungen, er gilt bis heute als Bewahrer der kirchlichen Traditionen. Dass es in Gmund Ölbergandachten, ein Heiliges Grab, Fronleichnamsprozessionen mit vier Freialtären, das Skapulierfest, einen Erntedankaltar, eine Herbergssuche in der Adventszeit und eine stets – besonders aber zu Weihnachten – festlich geschmücktes Gotteshaus gibt, sei dem gelernten Zimmermann zu verdanken.

Besel lobte auch das Engagement Lateins bei der Generalsanierung der Kirche, aber auch bei der Kolpingfamilie, der er seit 1955 angehört und seit 1962 vorsteht. Latein organisiert darüber hinaus seit 50 Jahren die Altpapier- und Altkleidersammlung und veranstaltet die Theaterfahrten nach Flinsbach.

Unter kräftigem Applaus überreichte Bürgermeister Besel erst Anneliese Latein einen großen Blumenstrauß und dann die Ehrenbürger-Urkunde an Hans Latein. Der winkte ganz bescheiden ab: „Das ist jetzt fast ein bissl vui“, sagte er sichtlich gerührt. „I hab’s halt so gut gmacht, wias geht.“ Sein Dank ging an die „eigenen Leit“, an Ehefrau Anneliese, Tochter Regina und Schwiegersohn Bernhard Killer und an all die ehrenamtlichen Helfer. Er engagiere sich gerne für die Gemeindemitglieder und freue sich, wenn sie Teil der Gemeinschaft seien und auch am Tag nach der Hochzeit wieder in die Kirche kämen – und nicht erst zur Taufe des Nachwuchses oder zur eigenen Beerdigung.

Hans Latein wäre aber nicht er selbst, wenn er die Schäfchen der Gemeinde nicht auch noch gleich kräftig ins Gebet nehmen würde. So nutzte er die Gelegenheit und wies darauf hin, dass man kein Plastik, alte Schirme, tote Fische oder gar Kloschüsseln im Abfall-Container des Friedhofs entsorgen dürfe.

Der neue Ehrenbürger rief die Gmunder dazu auf, zusammenzuhalten und sich über die Themen „Wertigkeit und Dankbarkeit“ Gedanken zu machen. „Ich freu mich, dass ich noch ein bissl für was gut bin und dass i meiner Gmoa koa Schand ned gmacht hab“, sagte Latein. Danach trug sich der Ehrenbürger in das Goldene Buch der Gemeinde ein.

