Gmund auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Kommune

Gmund will den Titel „fahrradfreundliche Kommune“ und ist gut dabei. Jetzt wurde die Gemeinde in die Arbeitsgemeinschaft aufgenommen.

Gmund – Nun ist es offiziell: Im Rahmen einer Feierstunde in München mit Verkehrsminister Hans Reichart wurde die Gemeinde Gmund neben elf weiteren bayerischen Kommunen in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK Bayern) aufgenommen.

Jetzt heißt es weiter in die Pedale treten, um am Ende den Titel „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ zu erhalten. Ein anspruchsvolles Prüfverfahren muss Gmund dafür noch durchlaufen.

Vor Kurzem wurde daher ein Radkonzept mitsamt Fahrplan verabschiedet. 77 Kommunen in Bayern gehören der AGFK an, 26 Kommunen in Bayern gelten offiziell als „fahrradfreundlich“. Neun Städte und Gemeinden haben es zuletzt wieder geschafft: Sie erhielten bei dem Festakt den begehrten Titel „fahrradfreundlich“.

Die Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft nahm der AGFK-Vorsitzende Matthias Dießl vor.

