Gmunder Trinkwasser: Chlorung beendet

Seit 12. Oktober musste der Wasserversorgungsverein Gmund das Wasser am Brunnen in Ostin wegen Keimbelastung chloren. Jetzt ist die Maßnahme beendet.

Gmund - Weil Enterokokken im Trinkwasser am Brunnen Ostin gefunden wurden, hatte das Landratsamt Miesbach eine Chlorung angeordnet und die betroffenen Haushalte aufgefordert, das Trinkwasser abzukochen.

Das war am 12. Oktober. Inzwischen ist die Abkochverfügung aufgehoben.

Seitdem wurde als Sanierungsmaßnahme ein Hochbehälter gereinigt. Wie das Landratsamt Miesbach jetzt mitteilt, liegen dem Gesundheitsamt Miesbach drei mikrobiologisch unauffällige Untersuchungsbefunde vor. Das heißt, dass die Chlorung nicht mehr nötig ist. Für die kommenden zwei Wochen werden an jedem Werktag dennoch mikrobiologische Proben an repräsentativen Stellen im Verteilungsnetz Gmund vorgenommen. Der Wasserversorger lässt die Proben dann in einem akkreditierten Labor untersuchen. Damit, so das Landratsamt, solle die Nachhaltigkeit der Maßnahme überprüft werden.

Die Ursache, warum die Enterokokken und coliformen Bakterien ins Wasser gelangen konnten, wird nach wie vor untersucht.

