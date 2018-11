Mächtig Trubel wegen dieser Ampel: Diese Regelung soll Frieden an den Gmunder Stachus bringen

Erst wurden die Spuren verändert, dann der Abbiegepfeil an der Ampel gekappt. Autofahrer am Gmunder Stachus wundern sich über die Verkehrsexperimente, die jetzt aber zur Dauerlösung werden.

Gmund – Doris Kudla, die am Stachus einen Schreibwarenladen betreibt, hat es selbst erlebt. Sie stand mit dem Auto von Bad Wiessee kommend an der Ampel, wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Louisenthal überqueren und musste wegen der roten Ampel warten. Hinter ihr ungeduldige Autofahrer, die Richtung Tegernsee unterwegs waren und wegen eines grünes Abbiegepfeils auch hätten fahren dürfen: „Man hat mich als alte Schachtel beschimpft, mir den Stinkefinger gezeigt“, erinnert sich Kudla. „Dazu kam das ständige Gehupe.“ Das sei schlimm gewesen, sagt sie.

Seit das Staatliche Bauamt Rosenheim, Polizei und Landratsamt im Juli den Verkehr an der Kreuzung neu geregelt haben, habe sich herausgestellt, sagt Matthias Geitz vom Staatlichen Bauamt, dass es immer wieder Irritationen über das Rechtsabbiege-Signal gegeben habe. Geitz weiß, dass Autofahrer „angehupt und genötigt“ wurden, obwohl sie sich absolut regelkonform verhalten hätten. Mancher Autofahrer, berichtet Geitz, sei aufgrund dieses Drucks der anderen Verkehrsteilnehmer sogar falsch in die Kreuzung eingefahren. „Ob es bisher dadurch zu einem Unfall kam, entzieht sich meiner Kenntnis“, sagt Geitz.

Nach einer mehrmonatigen Betriebszeit wurde also erneut gehandelt: Der Pfeil wurde durch eine Abdeckung deaktiviert. Rechtsabbieger müssen seither auf das grüne Signal der Ampel warten, ebenso wie Geradeausfahrer oder Linksabbieger in Richtung München. Letztere dominieren den Fahrstrom. Für sie ist seit Juli eine eigene Spur inmitten der Straße markiert – was ursprünglich am Gmunder Stachus so war.

Dass es nun zu keinen Irritationen mit Geradeausfahrern mehr komme und es mehr Sicherheit für die querenden Fußgänger gebe, sei ein Vorteil, betont Birger Nemitz, Sprecher des Landratsamts und erinnert daran, dass die Entfernung des Abbiegepfeils von Anfang an diskutiert worden sei. „Aber man wollte noch abwarten, ob es auch in der Praxis zu Problemen kommt. Diese Befürchtungen haben sich bestätigt.“

Während nun also alle gemeinsam auf das grüne Signal warten, Rechtsabbieger keinen Vor- oder Nachteil mehr haben, präsentiert die Unfallkommission am Dienstag, 4. Dezember, einen aktuellen Bericht. Darin wird stehen, ob sich die Situation am Gmunder Stachus, einer „wiederkehrenden Unfallhäufungsstelle“, mit der seit Juli geänderten und dann erneut korrigierten Situation verändert habe.

Demnächst wird das Staatliche Bauamt den Abbiegepfeil dann ganz entfernen und dauerhafte Fakten schaffen. Geschäftsfrau Doris Kudla ist damit sehr zufrieden: „Dann ist Friede an der Kreuzung.“