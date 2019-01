Papierfabrik Louisenthal investiert zweistelligen Millionenbetrag in Gmund

Die Papierfabrik Louisenthal gehört zu den größten Arbeitgebern der Region. 712 Mitarbeiter sind dort aktuell beschäftigt. Und das Unternehmen will wachsen und investiert kräftig.

Gmund – Bereits 1878 als Papierfabrik gegründet, ist die Papierfabrik Louisenthal seit 1964 eine Tochtergesellschaft des Technologiekonzerns Giesecke+Devrient und gilt als international anerkannter Hersteller von Banknoten- und Sicherheitspapier sowie Sicherheitselementen.

Bei der jüngsten Sitzung des Ortsplanungsausschusses lag der Antrag zum Bau eines weiteren Produktionsgebäudes vor. Laut Bauamtsleiterin Christine Wild handelt es sich um ein 37,60 mal 27,53 Meter großes Gebäude mit einer Höhe von 10,70 Metern. Es soll ein Flachdach bekommen. 14 Stellplätze sind für den Neubau nötig. „324 sind bisher nachzuweisen, über 400 Parkplätze sind vorhanden“, so Wild.

Bürgermeister Alfons Besel (FWG) freut sich über den Antrag: „Ich sehe darin ein klares Bekenntnis zum Standort.“ Damit seien Arbeitsplätze gesichert bei einem Hightech-Unternehmen, auf das die Gemeinde stolz sein könne.

Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe

Bei den laufenden und geplanten Vorhaben – von Forschung und Entwicklung über Gebäude und Produktionsanlagen – handle es sich um Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe, heißt es aus der Firmenzentrale.

Trotz vieler öffentlicher Diskussionen um die Abschaffung von Bargeld oder den Ersatz von Bargeld durch digitale Bezahlsysteme sei die Nachfrage nach Banknoten am Weltmarkt ungebrochen, so Geschäftsführer Alfred Kraxenberger. „Das durchschnittliche weltweite Wachstum in der jährlichen Banknotenherstellung liegt bei etwa fünf Prozent, im Euro-Bereich sogar noch höher.“ Insbesondere im Bereich von Sicherheitsfäden und -Folien für Banknoten wie man sie auch beim Euro und anderen Banknoten kenne, sehe die Papierfabrik großes Wachstumspotential.

Laut Kraxenberger würden die bestehenden Gebäude für die notwendigen Erweiterungen nicht ausreichen. Einige Anlagen seien zwar bereits bestellt, sie werden Mitte diesen Jahres in Betrieb gehen. Für weitere Anlagen müssten allerdings neue Gebäude errichtet werden. Eines davon wird bereits gebaut. „Hier werden auf einer eigens entwickelten Spezialanlage Mikro- und Nanostrukturen erzeugt, die nicht fälschbar sind und somit für höchste Sicherheit auf Banknoten sorgen“, so Kraxenberger. Dafür sei nicht nur ein normales Produktionsgebäude mit entsprechenden Versorgungsleitungen nötig, sondern ein sogenannter Reinraum, in dem die Produktion unter höchsten Sauberkeitsbedingungen stattfinden soll. Was den jetzt beantragten Bau betrifft, so soll dieser möglichst bald errichtet werden und im Sommer nächsten Jahres in Betrieb gehen.

Mitarbeiter gesucht

Auch die Mitarbeiterzahl im Geschäftsfeld Sicherheitsfolien soll steigen. Schon in den nächsten Monaten, aber auch bis zur vollständigen Fertigstellung der Vorhaben Mitte nächsten Jahres, werden insbesondere Drucker und vergleichbare Facharbeiter gesucht, heißt es aus der Firmenzentrale. Wie viele genau, stehe allerdings noch nicht fest.

gr