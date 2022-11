Gmund: Pläne für Busbahnhof in Gefahr

Von: Gerti Reichl

Die Forderung nach dem Bau eines Kombi-Bahnsteigs bringt die Gmunder Pläne für einen Busbahnhof in Gefahr. Dieser soll am jetzigen Parkplatz (l.) entstehen. © Thomas Plettenberg

Muss die Planung für den Zentralen Busbahnhof (ZOB) in Gmund gestoppt werden? Es könnte dazu kommen, wenn das Verkehrsministerium und die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) ihre Forderung für die Planung eines Kombi-Bahnsteigs durchsetzen.

Gmund – Es war eine faustdicke Überraschung, die Bürgermeister Alfons Besel (FWG) im Gemeinderat bekannt gab. Das Verkehrsministerium und die BEG hätten die Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft (TBG) kurzfristig aufgefordert, einen Kombi-Bahnsteig in Gmund zu planen. Also einen Bahnsteig, an dem zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln umgestiegen werden kann, ohne das Überwinden von Stufen. Eine junge, aber inzwischen vielerorts populäre Idee zur Verknüpfung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Idee wurde offenbar bei einem Treffen von Gemeinde und TBG bei der Regierung von Oberbayern in den Raum gestellt. „Es ging bei dem Treffen um die Entwidmung von Bahnflächen, die Gmund für seinen Busbahnhof braucht“, berichtet TBG-Geschäftsführer Michael Bourjau auf Nachfrage.

Eine heikle Situation: Seit 2016 arbeitet die Gemeinde an den Plänen zur Neugestaltung des Bahnhofsareals. Der ZOB ist neben einer Park-and-Ride-Anlage (P&R) und einer Neugestaltung des Bahnhofsplatzes sowie einem neuen Flanierbereich entlang der Wiesseer Straße ein zentraler Punkt. Der ZOB schließt einerseits an das Bahnhofsgebäude an, andererseits an das Bahngleis. Die Entwicklung von Ideen für die An- und Abfahrt von bis zu sechs Bussen haben die Gemeinde schon viele Nerven, Zeit und Geld gekostet – neueste Entwürfe für eine Überdachung des mittigen Bussteigs stehen gerade wieder zur Abstimmung an. Überhaupt soll noch im Dezember nach einem aufwendigen Auswahlverfahren die Vergabe der Bahnhofsplanung an ein Büro erfolgen. Doch nun droht wegen eines neuen Bahnsteigs, den die TBG finanzieren und bauen müsste, ein Stopp der Planung.

Besel hält Kombi-Bahnsteig für nicht stimmig

Besel hielt sich mit seinem Ärger vornehm zurück, sprach aber davon, dass die räumlichen Verhältnisse und das Geländeniveau schwierig seien, um den Kombi-Bahnsteig zu verwirklichen. Das Vorhaben sei nicht stimmig, fand Besel, der andererseits davon berichtete, dass man in Zukunft von erheblich mehr Fahrgästen ausgehe. Auch sei an längere und doppelstöckige Züge gedacht, die ins Tal fahren. Menschenmassen müssten eben bewegt werden. „Allerdings hätte man uns das auch früher sagen können. Wir haben schließlich viel Geld und Zeit investiert“, kritisierte er. „Das ist der Wahnsinn, das ist ja ein Schildbürgerstreich“, wetterte Martina Ettstaller (CSU). Auch war die Rede davon, wer nun für den „Planungsschaden“ aufkomme, sollte es den Busbahnhof nicht geben.

Für Georg Rabl (FWG) gab es nur eine Lösung: „Wir müssen mitteilen, dass unsere Planung erledigt ist. Punkt.“ Besel berichtete, dass die Gemeinde bereits ihre Bedenken schriftlich mitgeteilt habe und sich um einen Gesprächstermin bemühe. Zum zeitlichen Rahmen für die Neugestaltung des Bahnhofsareals, nach dem sich Ettstaller erkundigte, gab Besel Antwort. „Ende Januar oder Februar wissen wir vermutlich mehr. Dann steht fest, ob wir die Notbremse ziehen.“

Bourjau setzt nun auf Gespräche, wenngleich er einen Kombi-Bahnsteig „grundsätzlich für eine gute Idee“ hält. „Aktuell ist die Lage natürlich bedauerlich, weil sich Gmund irre viel Gedanken gemacht hat und der Busbahnhof eine wichtige Einrichtung fürs Tal wäre.“

Abgesehen davon hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, Gelder aus dem Städtebauförderungsprogramm bei der Regierung von Oberbayern zu beantragen. Unter dem Aspekt der „Flächenentsiegelung“ könnten die Maßnahmen am Bahnhofsplatz, im Umgriff des Bahnhofsgebäudes und entlang der Wiesseer Straße angemeldet werden. Hier werden die Kosten auf zwei Millionen Euro geschätzt. Gefördert werden jedoch nur öffentliche Bereiche, der Busbahnhof und die neuen P&R-Parkplätze gehören nicht dazu. Mit 60 Prozent könne Gmund rechnen, so Besel. Die inzwischen erhebliche zeitliche Verzögerung des Projekts, die Franz von Preysing (CSU) ansprach, stelle laut Besel keine Gefahr für die Förderung dar.