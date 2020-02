Gmund rüstet auf: Neue Radlstellplätze und Ladestationen für E-Bikes

Gmund will den Radverkehr voran bringen - und hat nun die Einrichtung neuer Fahrradständer beschlossen. In Seeglas und am Bahnhof soll aufgerüstet werden. Auch in Sachen E-Bikes wird sich etwas tun.

Gmund–Der Gmunder Gemeinderat hat einstimmig neue Fahrradabstellanlagen am Strandbad Seeglas sowie am Bahnhof in Gmund beschlossen. Die vorhandenen Ständer am Strandbad seien nicht mehr zeitgemäß, da sich die Fahrräder hier nicht am Rahmen absperren ließen, hieß es. Zudem könne es zu Schäden an der Felge kommen, falls die Räder umfallen.

Am Bahnhof gab es bislang keine Fahrradabstellanlage. Die neuen Ständer werden unter dem Dach des früheren Bahnsteigs gebaut. Der Gemeinderat beschloss zudem, sowohl am Strandbad als auch am Bahnhof E-Bike- Ladestationen für jeweils drei Akkus anbringen zu lassen.

Die Entscheidung fiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit

„Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft ,Fahrradfreundliche Kommune‘ ist es uns ein besonderes Anliegen, den Radverkehr zu fördern“, wird Bürgermeister Alfons Besel (FWG) in einer Pressemitteilung zitiert. Was andere Fraktionen zu sagen hatten, bleibt offen. Denn: Bei Diskussion und Beschluss war der Bürger nicht willkommen. Die Beratung fand nicht öffentlich statt. Einen Grund hierfür nennt die Gemeinde in ihrer Mitteilung nicht.

Daniel Krehl