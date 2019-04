Urnengräber ohne Blumen und Kerzen?

Blumengestecke und Kerzen sind auf Friedhöfen sichtbare Zeichen der Trauer und des Gedenkens. In Gmund werden die Nutzer von Urnengräbern am Bergfriedhof nun gebeten, auf Grabschmuck zu verzichten.

Gmund – Den 160 Nutzern von Urnennischengräbern sowie 25 Buschurnengrab-Besitzern auf dem Gmunder Bergfriedhof flatterte dieser Tage Post von der Gemeinde ins Haus. Darin wird „aus aktuellem Anlass“ darüber informiert, „dass die Urnenwände und auch Urnennischen nicht für das Anbringen von Blumen, Gestecken, Schalen oder ähnlichem vorgesehen sind“. Die Nutzer wurden auch darauf hingewiesen, „dass der angebrachte Grabschmuck vom Bauhof beseitigt werden darf und keine Erstattungsansprüche gegenüber der Gemeinde bestehen.“ Begründet wird die Maßnahme mit der Instandhaltung und Reinigung der Urnenwandanlage.

Keine Kerzen und Blumen mehr am Grab? Für etliche Nutzer ist das nicht vorstellbar. Einige haben sich bereits an die Gemeinde gewandt. „Die Verwaltung hat die Entscheidung getroffen, weil es zuletzt Probleme gab“, begründet Geschäftsleiter Florian Ruml das Schreiben. „Der Bauhof pflegt die Anlagen und musste feststellen, dass die Dekoration zuletzt überhand genommen hatte.“

Ruml nennt Beispiele: So seien statt der üblichen Grabkerzen normale Wachskerzen auf die Sockel gestellt worden. Mit der Folge, dass Wachs übers Mauerwerk lief. Dann würden verdörrte Blumen nicht entfernt, selbst Weihnachtsgestecke seien jetzt noch anzutreffen gewesen.

An den Buschurnengräbern sei die immergrüne Bepflanzung für das Aufstellen individueller Blumenschalen und Gestecke teilweise rausgerissen und arg in Mitleidenschaft gezogen worden. „Es handelt sich dort um eine Gemeinschaftsanlage“, so Ruml. Und mit Blick auf die Gemeinschaft wäre ein ordentlicher Anblick durchaus wünschenswert.

Die Gemeinde betrachtet das Schreiben nicht als strikte Anordnung, die bei Missachtung mit einer Geldbuße geahndet wird, sondern vielmehr als einen Appell an das Verständnis der Nutzer. Sprich: Das ein oder andere Grablicht oder ein kleiner Blumenschmuck sei ja erlaubt. Der Bauhof könne aber, wenn angebracht, für Ordnung sorgen. Außerdem werde man über eine Umgestaltung der Buschurnengräber nachdenken, um dort kleine Flächen für das Aufstellen von Blumenschmuck zu ermöglichen. Sollten alle Vernunftsappelle nicht fruchten, dann müsse sich der Gemeinderat mit der Änderung der Friedhofssatzung befassen. Außerdem könne sich jeder bei Interesse an einem Urnen-Erdgrab, das man gärtnerisch gestalten könne, mit der Gemeinde in Verbindung setzen.

Probleme mit Kerzen an Urnengräbern – Gmund ist kein Einzelfall: 2017 hatte auch die Stadt Tegernsee Wachskerzen gänzlich verboten. Die Anordnung hatte damals für kontroverse Debatten im Stadtrat gesorgt. Schließlich sei der Akt des Anzündens ein besonderer Ausdruck der Trauer, hieß es. Allerdings wurde ein Kompromiss gefunden: Vor den Urnengräbern sind nur elektrische Kerzen erlaubt, für Wachskerzen gibt’s einen eigenen Ständer.

