Stargast Bob Ross begeistert: 15. Tag der Blasmusik ein voller Erfolg

Acht Blasmusikkapellen im Konzertrausch: Der 15. Tag der Blasmusik in Gmund war ein Erfolg auf ganzer Linie. Auch ein Promi war voll des Lobes.

Gmund – Acht Blasmusikkapellen im Konzertrausch, Alt-Bürgermeister Georg von Preysing ganz in seinem Moderatoren-Element und Promi-Gast-Dirigent Bob Ross voll des Lobs für die anwesende Blechmusik-Szene: Der 15. Tag der Blasmusik am Sonntag in Gmund war ein Erfolg auf ganzer Linie.

Die knapp 1000 Blasmusikfreunde wurden von Anfang an mitgerissen. Schon der Auftakt war ein Zeichen für die Lebendigkeit und das Miteinander der Blasmusikszene: Mit dem „Erzherzog-Albrecht-Marsch“ zog der Spielmannszug Gmund in die Tenne von Gut Kaltenbrunn ein und nahm Aufstellung vor der Bühne, auf der sich die Gasteiger Blasmusik aus Gmund bereits postiert hatte. Als die den Spielmannszug gleich beim „Brucker-Lager-Marsch“ unterstützte und somit geradezu sinfonisch verstärkte, ernteten die Musiker ein erstes anerkennendes Nicken und Applaus. Auch Stargast Bob Ross, Dirigent und Gründer des bekannten Ensembles Blechschaden, war hin und weg. Später sollte er das Niveau aller Kapellen loben: „Wie die spielen, ist toll.“

Die Blasmusik habe ein Niveau erreichet, das früher nicht möglich gewesen wäre. Ross schreibt das nicht nur der Verfügbarkeit des Notenmaterials und der Vergleichbarkeit über Youtube zu, sondern der Fähigkeit der Bläser, sich zu vernetzen und ihre Lust am Spiel, die sich beispielsweise auch darin abzeichne, dass die Musiker 90 Prozent der Proben besuchten. „Das jedenfalls ist wie Bundesliga“, begeisterte sich Ross mit ausladender Handbewegung. Der Tag der Blasmusik in Gmund sei wie der Grand Prix der Blasmusik und auch das Brass Wiesn Festival für den Nachwuchs ein Höhepunkt.

Dass die acht teilnehmenden Kapellen – der Spielmannszug Gmund, die Gasteiger Blasmusik, die Woringer Musikanten aus dem Allgäu, die Tegernseer Blaskapelle, die Gmunder Dorfmusikanten, der Musikverein Miesbach, die Schützenkapelle Reichersbeuern und die Musikkapelle Waakirchen-Marienstein – alle in der oberen Liga mitspielen, stellten sie mit jeweils zwei Musikstücken unter Beweis. Immer mit einem runden, romantischen Stück, meist einem Walzer, und dann mit einem fidelen Marsch oder einer mitreißenden Polka. Die Tegernseer Blaskapelle beispielsweise faszinierte erst mit der epischen „Romanze Rubato“ samt großartigem Trompeten-Solo und dann mit einem eindrucksvollen Abba-Medley. Die Musikkapelle Waakirchen führte mit der „Polka ins Glück“ und anschließend dem Kuschelwalzer hin zum Höhepunkt: dem Gemeinschaftschor mit dem „Jubelklängemarsch“, der „Von Freund zu Freund“-Polka“ und dem „Fliegermarsch“. Zwei Stücke dirigierte Bob Ross, eines – traditionell – Klaus Raßhofer.

Auch bei der Moderation setzte man auf Bewährtes: Gmunds Alt-Bürgermeister Georg von Preysing war ganz in seinem Element. Er drehte schier kabarettistisch auf. Ungehemmter denn je erzählte er Witze und Anekdoten, zwickte Leute und Institutionen auf – und lieferte zusätzlich viele Sach- und Fachinformationen zu jeder Kapelle. Dafür gab es jede Menge Lacher und Applaus. So auch für die Organisatoren. Die hatten den Tag der Blasmusik wetterbedingt vom Innenhof in die Tenne von Gut Kaltenbrunn gelegt. „Das Wetter ist, wie es ist. Klar, wäre es draußen noch schöner“, fand Vizebürgermeister Georg Rabl. „Aber auch hier heroben passt es für alle.“