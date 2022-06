Gmund: Täter brechen in Bäckerei ein, fliehen ohne Beute

Von: Christian Masengarb

Mindestens zwei Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Bäckerei-Konditorei Kuhn in Gmund eingebrochen, haben aber nichts erbeutet.

Gmund - Mindestens zwei Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Bäckerei-Konditorei Kuhn in Gmund eingebrochen, haben aber nichts erbeutet. Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 2 Uhr. Ein Anwohner habe verdächtige Geräusche bemerkt und die Beamten verständigt.

Als die Polizei in der Bäckerei in der Münchner Straße eintraf, fanden sie ein aufgehebeltes Fenster. Die Täter waren bereits wieder geflohen - ohne Beute. Möglicherweise fuhren sie in einem BMW auf der B318 nach Norden Richtung Kreuzstraße.

Die Polizei Miesbach, die die Ermittlungen übernommen hat, sucht nun nach Zeugen. Wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Gmund verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen können, soll sich unter 08025/2990 melden.