Gmund: Kevin Kühnert stimmt auf Wahlkampf ein - SPD-Kandidaten motiviert

Von: Jonas Napiletzki

Endlich ist er da: Mit über einer Stunde Verspätung kam Kevin Kühnert, hier vor Bruno Peetroons, zur öffentlichen Diskussion im Gasthof Maximilian in Gmund an. Der Zeitverzug hatte für Murren bei Zuhörern gesorgt. © thomas plettenberg

Um den Landtagswahlkampf zu stützen, ist SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nach Gmund an den Tegernsee gekommen. Der Besuch scheint geglückt – trotz Startschwierigkeiten.

Gmund – Jeans, Kapuzenpulli und einen Kaffee in der Hand. Die Ärmel hat Kevin Kühnert noch schnell hochgeschoben. Dann ist er da – endlich. Seit über einer Stunde warten rund 30 Besucher im Gasthof Herzog Maximilian in Gmund auf den SPD-Generalsekretär. Der 34-Jährige beeilt sich, eine Runde Getränke für alle zu versprechen. Vorher, meint Kühnert, solle es aber noch ein bisschen um Politik gehen.

Der Berliner führt 20 Minuten lang Beispiele an und aus, bei denen er „ausdrücklich die Bayern-SPD in ihrem Wahlkampf unterstützen möchte“. Die Rede ist von der Krankenhausreform, von Wohnraum, von Fachkräften und von Tarifbindungen. Auch den ÖPNV schneidet der Bundestagsabgeordnete an, stellt einen „Investitionsbedarf“ bei der Elektrifizierung fest – bleibt aber meist vage. Der Ortsname Agatharied fällt im Zusammenhang mit Krankenhäusern ebenso wenig wie die Bayerische Regiobahn beim ÖPNV oder der Regionalverkehr Oberbayern beim Busfahrermangel. Kühnert macht deutlich: Die Landtagswahl ist für die Bundespolitik „nicht ganz unerheblich“. Die Platzierung von Themen vor Ort überlässt der Gast aber lieber den hiesigen Politikern.

Listen- und Direktkandidaten platzieren ihre Themen

Dankbare Abnehmer für dieses freie Feld sind an diesem Nachmittag Otterfings Bürgermeister und Listenkandidat Michael Falkenhahn, Gemeinderätin und Listenkandidatin Angela Falkenhahn aus Valley, Landtagsdirektkandidat Bruno Peetroons aus Holzkirchen und Benedikt Hoechner, Direktkandidat aus dem Kreis Garmisch-Partenkirchen. Von Moderator Tim Siebeneicher um seine Position zu kostenlosem ÖPNV gefragt, fordert Peetroons etwa, nach dem MVV-Beitritt wegfallende Tickets wieder anzubieten – gemünzt beispielsweise auf Seniorentickets. Angela Falkenhahn bekommt Gelegenheit, ihrer Forderung nach Rufbussen und Lärmschutz für Valley Ausdruck zu verleihen. Hoechner nutzt seine Redezeit, um ein gerechteres Bildungssystem mit einer Ganztagsgesamtschule und eine Verbesserung der Mobilität zu fordern. Michael Falkenhahn erklärt – gefragt nach den brennendsten Themen für den Landkreis –, die Energiewende gehöre dringend dazu.

Die Zuhörer – viele aus den Reihen der SPD-Ortsverbände im Landkreis – klatschen regelmäßig. Kühnert bringt die Zuhörer mit seiner Rhetorik immer wieder zum Schmunzeln. Entsprechend wenig ergänzen die Gäste. Johann Schmid aus dem Ortsverband Gmund kritisiert etwa bürokratische Hindernisse beim Bau von Photovoltaik-Anlagen. Margarita Horn aus dem Ortsverband Schliersee moniert den aus ihrer Sicht zu geringen Inflationsausgleich für Rentner, während sich Bezirksrätin Irmgard Hofmann für Tempo 30 innerorts stark macht.

Kühnert und Podiumsgäste antworten auf Fragen

Mit den Antworten können die Podiumsgäste zumindest in den SPD-Reihen überzeugen. Kühnert stellt etwa die Wichtigkeit dezentraler Energieversorgung heraus und bestätigt „Hindernisse“ in der Bürokratie. Zur Rente räumt der SPD-Generalsekretär ein, er glaube, man müsse mittelfristig die Erhöhung von Alterseinkünften „anders handhaben“. Bezogen auf „pauschale Prozentsätze“ betont Kühnert: „Zehn Prozent mehr für den Geringverdiener ist zu wenig in der aktuellen Inflation.“

Am Ende der Diskussion stehen in Gmund kämpferische SPD-ler. „Wir können eine CSU-Regierung aufhalten“, meint Peetroons. Von einer „Motivationsspritze“ spricht Horn. Und Kühnert erinnert abschließend, Getränke auf den „Kevin-Deckel“ zu schreiben. Hier ist man per Du mit dem Generalsekretär. nap

