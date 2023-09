Diakonieverein in der Krise

Von: Christina Jachert-Maier

Vielfältige Hilfe für Pflegebedürftige im Tegernseer Tal leistet der Diakonieverein Tegernseer Tal. Insgesamt beschäftigt der Verein 41 Mitarbeiter. © imago stock

Es rumort im Diakonieverein Tegernseer Tal. Die Verwaltungsrätinnen sind zurückgetreten, der hauptamtliche Geschäftsführer agiert im Alleingang. Und es drückt ein Defizit von rund 225 000 Euro.

Gmund – 41 Mitarbeiter, 14 Dienstfahrzeuge, ein Jahresumsatz von 1,4 Millionen Euro: Der Diakonieverein Tegernseer Tal ist Träger eines Unternehmens. Es bietet eine Vielzahl sozialer Dienste von der ambulanten Pflege über die Tagespflege Hiltl bis zur Tafel und zum Sozialkaufhaus Ringelsocke, rund 55 Ehrenamtliche helfen mit. Geführt wird das Ganze von einem Verein mit 250 Mitgliedern.

Diakonieverein im Defizit: „Wir könnten persönlich haftbar gemacht werden“

Seit 32 Jahren steht Eberhard Ziegler an der Spitze. Geändert hat sich die Führungsstruktur. Wie berichtet, hat der Verein bei seiner Hauptversammlung Ende März eine Satzungsänderung beschlossen. Es wurden drei ehrenamtliche Verwaltungsrätinnen gewählt: Ingrid Versen, Monika Peikert und Marlies Breitensträter. Der Verwaltungsrat trägt viel Verantwortung: Er bestimmt den geschäftsführenden Vorstand, der als Hauptamtlicher auch eine Vergütung erhält. Ziegler, bis dahin ehrenamtlich tätig, erhielt den Posten.

Doch kurz nach der Hauptversammlung, nach gründlichem Studium der Satzung und der jüngsten Zahlen, schrillten bei Versen und Peikert die Alarmglocken. Die Bilanz 2022 wies ein Defizit von knapp 225 000 Euro aus. „Wir könnten persönlich haftbar gemacht werden“, erklärt Versen. Auch für Peikert ist klar: „Diese Bürde kann ich nicht tragen.“

Verwaltungsrätinnen Versen und Peikert erklären Rücktritt

Dass es bei den Finanzen hakt, hatte Peikert schon zuvor in ihrem Amt als Rechnungsprüferin des Vereins festgestellt. „Mir fielen Unregelmäßigkeiten auf“, sagt sie. Darum habe sie die Entlastung des Vorstands in den Jahren 2020/21 nicht erteilt. Zuletzt habe sie keine Einsicht mehr in die Finanzen erhalten. In früheren Jahren, so Peikert, sei kein Defizit entstanden.

Am 25. April legten Versen und Peikert ihre Ämter nieder. Die neue Satzung haben beide nie unterschrieben. Das Papier ist auf der Homepage zu lesen, unterzeichnet hat es nur Ziegler selbst.

Geschäftsführer des Diakonievereins agiert im Alleingang

Der Verwaltungsrat, dem die Kontrolle des geschäftsführenden Vorstands obliegt, besteht nur noch aus einer Person. Laut Satzung müssen es mindestens drei und höchstens sechs Mandatsträger sein. Zudem sollten dem Gremium sowohl Frauen als auch Männer angehören, ein Pfarrer sollte dabei sein und mindestens ein Mitglied mit kaufmännischen oder betriebswirtschaftlichen Kenntnissen. „Das haben wir alles nicht“, meint Versen, die sich auch darum zum Rückzug entschlossen hat. Der Diakonieverein, versichert Versen, liege ihr wegen seiner segensreichen Arbeit im Tegernseer Tal sehr am Herzen. Sie sei in Sorge, wie auch Peikert.

Beide haben sich viele Jahre lang für den Verein engagiert. Nach ihrem Rücktritt warteten sie monatelang auf eine Neuordnung des Vereins. Doch die blieb aus, die Kommunikation mit dem Vorsitzenden riss ab. Hilfesuchend wandte sich Versen an die Bürgermeister von Gmund und Bad Wiessee, Alfons Besel und Robert Kühn. Und sie macht ihren Rücktritt jetzt öffentlich.

Mitglieder drängen auf Neuwahlen

Auch Christine Zierer, Gmunds Dritte Bürgermeisterin und langjähriges Mitglied des Diakonievereins, sieht Handlungsbedarf. Sie drängt darauf, eine neue Hauptversammlung mit Neuwahlen einzuberufen, hat zusammen mit Bürgermeister Besel ein Gespräch mit Ziegler geführt. „Es gehört alles bei einer Mitgliederversammlung besprochen, um die Wogen zu glätten“, meint Zierer. Viele fürchteten um den Fortbestand der Gmunder Tafel.

Die jetzige Situation mit dem auf eine Person geschrumpften Verwaltungsrat halte sie für untragbar: „Es hängen doch so viele Arbeitsplätze dran.“ Querelen im Verein gebe es schon seit einiger Zeit, weiß Zierer, aber aktuell sei die Lage wirklich ernst: „Das Problem ist, dass Herr Dr. Ziegler despotenhaft allein regiert.“ Das gelte es zu ändern.

Vorsitzender Ziegler sieht keinen Grund für Mitgliederversammlung

Ziegler selbst sieht das nicht so. „Ich bin der Alleinverantwortliche. Das geht auch nicht anders“, erklärt der Vorstand. Es gebe keinen Anlass, außer der Reihe eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Sie werde satzungskonform in zwei Jahren stattfinden, also 2025. Um den Verwaltungsrat bis dahin zu ergänzen, suche er derzeit nach geeigneten Personen, die leider schwer zu finden seien. Er selbst sei auf vier Jahre als Vorstand gewählt, für die Zeit danach halte er schon jetzt nach einem Nachfolger Ausschau: „Vielleicht kann ich einen geeigneten Mitarbeiter dafür aufbauen.“

Das Defizit, räumt Ziegler ein, bereite ihm Kopfzerbrechen. „Aber das Jahr war ein Ausreißer.“ Corona „und noch ein paar Baustellen“ hätten das Minus verursacht. Seit die neue Satzung gilt – sie wurde vom Amtsgericht angenommen und ist seit dem 23. Juni eingetragen – kontrolliert ein externer Wirtschaftsprüfer die Finanzen. Dies sei angesichts der Lage jüngst geschehen, berichtet Ziegler: „Ich denke, es wird dieses Jahr zumindest auf eine schwarze Null herauslaufen.“

Reduzierter Verwaltungsrat übergangsweise zulässig

Das Ergebnis der Prüfung wird dem Diakonischen Werk zugeleitet. Dem ist der Diakonieverein angegliedert, eine Kontrollinstanz ist es nicht. „Der Diakonieverein ist rechtlich eigenständig“, erklärt Daniel Wagner, Pressesprecher des Diakonischen Werks. Man helfe in Krisen gern, doch dazu müssten die Betreffenden auf das Diakonische Werk zukommen. Was die Rechtslage angehe: Die neue Satzung des Diakonievereins sei formaljuristisch in Ordnung.

Für eine Übergangszeit sei auch ein reduzierter Verwaltungsrat zulässig: „Aber sicher nicht auf Dauer.“ Dass der Verein für sich selbst verantwortlich ist, sagen auch die Bürgermeister Kühn und Besel. Zu internen Gesprächen äußere man sich nicht. Außer Frage stehe, so der Gmunder Rathauschef Besel, dass der Diakonieverein für das Tegernseer Tal von größter Bedeutung sei.