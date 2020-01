Gmund: Textilpflege Rebelein schließt Filiale am Tegernsee nach 40 Jahren

Sie nahm es mit allen Flecken auf und sorgte dafür, dass ihre Kunden eine buchstäblich weiße Weste hatten. Jetzt ist Schluss. Die Textilpflege Rebelein schließt in Gmund.

Gmund – Agota Rebelein lächelt – wie immer. Begleitet von ein paar freundlichen Worten setzt sie ihren automatischen Kleiderständer in Gang, pickt das frisch gereinigte und akkurat gebügelte Kleidungsstück heraus, überzieht es mit einer Hülle und überreicht es dem Kunden. Dieser Tage muss sie hinterher schicken, dass das Geschäft nur noch bis 15. Januar geöffnet ist. Weil Agota Rebelein eine durch und durch freundliche Geschäftsfrau ist, lächelt sie – obwohl ihr nicht danach zumute ist. „40 Jahre in Gmund, das ist schon eine lange Zeit“, sagt die 66-Jährige, die in Ungarn zur Welt kam, aber in Deutschland aufwuchs. „Wir waren damals die jüngsten Geschäftsleute in Gmund“, erzählt sie. Mit „wir“ meint sie auch ihren Mann, den sie vor vier Jahren durch Krankheit verlor. „Seither rödel ich für zwei.“

Rebelein schließt in Gmund: viele Kunden, viele Erinnerungen

Eröffnet wurde damals ein Haus weiter an der Tegernseer Straße 8. Ihre Wohnung hatten die Rebeleins gleich darüber. Der Kundenkreis war immer groß – Hausfrauen, die ihre Vorhänge oder Kleider zum Reinigen bringen, kommen ebenso, wie Männer, die täglich ein frisches Hemd brauchen. Schon rührt Rebelein wieder die Werbetrommel: „Wenn man bedenkt, wie viel Strom allein ein Bügeleisen braucht, dann ist das doch eine Milchmädchen-Rechnung, wenn man das Hemd selber wäscht und bügelt. Dann gibt’s ja auch Hemden, an die man stundenlang hin bügelt, bis sie das gewünschte Aussehen haben.“

Früher hätten auch große Hotels am Tegernsee zu ihren Kunden gezählt. „Für die haben wir die Gästewäsche gemacht“, erzählt Agota Rebelein und erinnert sich an eine Anekdote. „Wenn Fußball-Nationalspieler am Tegernsee waren, dann war unser Laden voll von Trikots bekannter Spieler. Da kamen die Väter mit ihren Söhnen hierher und haben die Trikots bewundert.“

Während andernorts das Sterben der Textilpflege-Läden um sich griff, investierten die Rebeleins in neue Maschinen. Überhaupt, betont sie, seien die Geschäfte immer auf dem modernsten Stand gewesen – und sind es noch heute.

Im Jahr 2000 wurde das Geschäft in Miesbach eröffnet. In dieses wird Agota Rebelein weiter ihre Kraft stecken. „Ich hoffe, dass viele Kunden den Weg dorthin finden, sagte sie, verbunden mit dem Dank an die langjährige Treue.

Vor allem auch während der turbulenten letzten Jahre in Gmund. Wegen der Neubauten nebenan lag sie mit Unternehmer Christian Werth im Clinch. Agota Rebelein hielt die Stellung, bis die Anwälte alle Fragen geklärt hatten und nebenan schon die Abrissbagger kamen. Dann zog das Geschäft ins Nebengebäude mit der Hausnummer sechs, das seit vier Jahren dem Unternehmer Michael Much gehört. Der Laden war zuletzt nur Annahme- und Ausgabestation und hatte auch nur halbtags geöffnet. Gereinigt und gebügelt wurde in Miesbach.

Rebelein zieht aus, Haus wird saniert

Mit dem Auszug der Reinigung verändert sich das Gesicht von Gmund an der Tegernseer Straße erneut: Michael Much wird das Gebäude, das aus dem Jahr 1884 stammt und unter Denkmalschutz steht, sanieren. „Ich habe schon begonnen damit“, sagt Much. „Frau Rebelein hätte aber noch bis zum Frühjahr bleiben können.“

Doch sie hat sich anders entschieden. Auch wenn sie schweren Herzens das Feld räumt. „40 Jahre in Gmund, das ist schon ein emotionaler Abschied“, sagt sie – und lächelt. Dennoch.

