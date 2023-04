Gmund: Volkshochschule will mit Oberland-Verbund kooperieren - Struktur befürwortet

Von: Alexandra Korimorth

Die Volkshochschule Gmund-Dürnbach hat gegen den Verbund "vhs Oberland" gestimmt. © Reile

Der Gemeinderat Gmund hat für die Zusammenarbeit der vhs Gmund mit der vhs Oberland gestimmt. Auch eine Ansprechpartnerin vor Ort soll es geben.

Gmund – Nach der Auflösung des Traditionsvereins Volkshochschule Gmund-Dürnbach strebt die Gemeinde Gmund in Sachen Erwachsenenbildung die Zusammenarbeit mit dem Verein Volkshochschule Oberland an. Einstimmig sprach sich der Gemeinderat dafür aus, dass weiter Kurse in Dürnbach angeboten werden – aber unter der landkreisweiten Struktur. Das kommt dem Zusammenschluss gleich, dem sich die vhs Gmund-Dürnbach im Jahr 2020 verweigerte.

Nach dem Tod der ehemaligen vhs-Leiterin Eugenie Lückerath hatte das Kuratorium der vhs Gmund-Dürnbach am 15. März beschlossen, den Verein aufzulösen. Nun befasste sich der Gemeinderat mit der Zukunft der Erwachsenenbildung am Ort. Wie Bürgermeister Alfons Besel (FWG) betonte, sei es im Interesse der Kommune, die teils seit Jahren gut besuchten Kurse aufrechtzuerhalten und den Standort im Alten Rathaus weiter als Begegnungsstätte zu nutzen. Hierzu seien etliche Briefe aus der „vitalen vhs-Familie“ eingegangen.

Teilzeitkraft vor Ort eingeplant

Besel hatte mit Dominik Schmidt und Veronika Weese den Vorstand der vhs Oberland zur Sitzung eingeladen. Sie präsentierten das Konzept. Gmund-Dürnbach wird formal dem vhs-Zentrum Tegernseer Tal zugeschlagen, aber das Büro mit Ansprechpartnerin bleibt erhalten. Es soll eine Teilzeitkraft auf 20-Stunden-Basis eingestellt werden, die die Kundenbetreuung und Kursplanung vor Ort übernimmt. Außerdem soll das Alte Rathaus in Dürnbach als Finanzzentrum der vhs Oberland fungieren. Damit ziehen weitere Mitarbeiter ein. „Wo früher viele Einzelkämpfer waren, arbeiten wir heute übergreifend“, erklärten Schmidt und Weese. Weil es an zentraler Stelle spezialisierte Mitarbeiter für Verwaltung, Finanzen, Marketing und die Erstellung des Programm-Heftes gebe, könnten sich die Mitarbeiter vor Ort besser um die Betreuung der Kunden, der Kursleiter und den Ablauf der Veranstaltungen kümmern.

Verbund „moderner und effektiver“

Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat hieß es, die neue Mitarbeiterin in Gmund-Dürnbach könne ihre Aufgaben gut in 20 Stunden bewältigen. Weese, die dem „Superverbund“ anfangs ähnlich kritisch gegenüberstand wie Eugenie Lückerath, sagte: „Die vhs Oberland ist das Beste, was uns passieren konnte. Wir sind moderner und effektiver geworden.“ Sogar einige neue kostenlose Angebote gebe es, wie das PC-Café und das Reparatur-Café.

Es gab Fragen der Gemeinderäte zu Organisation und Betrieb, vor allem aber nach der Finanzierung. „Es wird auf keinen Fall teurer für die Gemeinde“, erklärte Schmidt. Besel fügte an, dass die Gemeinde weiter einen Teil der Personalkosten übernehmen werde. ak

