Ostiner müssen erneut das Wasser abkochen

Die Bewohner der Ostiner Siedlung müssen erneut ihr Trinkwasser abkochen. Der Wasserversorgungsverein hat die im Oktober aufgetretene Verunreinigung noch nicht im Griff.

Gmund – Zwei Wochen lang mussten etwa 4000 Gmunder Haushalte, die vom Wasserversorgungsverein Gmund (WVV) versorgt werden, im Oktober ihr Trinkwasser abkochen.Der Grund war eine Verkeimung mit coliformen Bakterien und Enterokokken. Am 23. Oktober wurde die Abkochverfügung zwar aufgehoben, die Chlorung wurde aber bis 5. November fortgesetzt. Jetzt müssen die Bewohner im Bereich der Ostiner Siedlung erneut ihr Wasser abkochen.

Für die Ostiner Siedlung betreibt der WVV ein separates Versorgungsnetz, bestehend aus einer Pumpstation, einem Hochbehälter sowie einem Verteilnetz. Das Wasser für diese Anlage wird aus dem bestehenden, großen Ortsnetz des Vereins entnommen. Der Grund für dieses eigene Netz ist die Höhenlage der obersten Häuser in der Siedlung, welche vom großen Hochbehälter nicht mehr versorgt werden können.

Mitte Oktober kam es zu einer Verunreinigung im großen Netz, die durch die Pumpstation auch in das kleinere Netz der Ostiner Siedlung getragen wurde. In der Folge mussten das gesamte Netz gechlort und weitere Maßnahmen, wie die Reinigung und Desinfektion des großen Hochbehälters, eingeleitet werden. Während das große Netz inzwischen wieder frei von Keimbelastungen sei, so Thomas Kniegl, Vorsitzender des WVV, wies das kleine Ostiner Netz insgesamt seither eine höhere Belastung auf. Auch hier sei der Hochbehälter mehrmals gespült, gereingt und desinfiziert worden.

„Die Belastung ging auch hier merklich zurück, doch leider konnten wir es noch nicht erreichen, dass die laufenden Proben dauerhaft einen stabilen, keimfreien Befund zeigten“, so Kniegl. „Es finden sich immer wieder belastete Proben.“ Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Miesbach, Fachbereich Gesundheit, wurde daher am Montag erneut eine Abkochverfügung erlassen. Sie betrifft die Bewohner der Bürgermeister-Feichtner- und Georg-Stöger-Straße sowie der Ostiner Höhe. Andere Gemeindebereiche sind hiervon nicht betroffen.

Partielle Verschmutzung noch nicht lokalisierbar

Wo die partielle Verschmutzung herkomme, sei derzeit nicht lokalisierbar, so Kniegl. Fest stehe jedoch, dass das in das System gepumpte Wasser aus dem großen Ortsnetz einwandfrei sei. Zur weiteren Eingrenzung wurden in der Ostiner Siedlung weitere Probeentnahmestellen geschaffen. Diese befänden sich allerdings in den Häusern, so dass zwangsläufig nun auch die Hausinstallationen beprobt werden müssen. Darüber hinaus dauere es nach jeder Probennahme etwa drei Tage, bis das Ergebnis vom Labor bekannt gegeben werden könne. Das erschwere die Ursachenforschung ganz erheblich, so der Vorsitzende.

Gesamtes Ortsnetz wird weiter beprobt

Zur Verringerung der Standzeiten des Wassers im System sei nun der Pegel im Hochbehälter weiter gesenkt worden. Weiterhin würden laufend Proben gezogen und dem Gesundheitsamt vorgelegt. Zur Sicherheit werde auch das restliche, gesamte Ortsnetz laufend beprobt.

„Wir bedauern diese Situation außerordentlich“, betont Thomas Kniegl.

Aktuelle Infos stellt der Verein auf seiner Homepage www.wvv-gmund.de ein.

