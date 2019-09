Parkplatzsituation „ausgereizt“

Die Gmunder Ortsmitte bekommt eine weitere Baustelle. Die Parkplatzsituation ist allerdings ein Knackpunkt.

Gmund – Die Tegernseer Straße in Gmund befindet sich im Umbruch – und zwar buchstäblich. Zwei Unternehmer, Michael Much und Christian Werth, sorgen mit zwei großen Baustellen dafür, dass sich das Ortsbild derzeit verändert. Und eine weitere Baustelle dürfte bald folgen. Zur jüngsten Sitzung lag den Mitgliedern des Ortsplanungsausschusses der Antrag von Michael Much vor, der bereits vor über vier Jahren das Haus an der Tegernseer Straße 6 erworben hatte. Es stammt aus dem Jahr 1884 und steht laut Denkmalschutzliste wegen seines zweigeschossigen Flachsattelbaus mit Kniestock, der Putzgliederung, der giebelseitigen Balusterbalkone und der bemalten Dachuntersichten unter Schutz.

Beantragt, so Bauamtsleiterin Christine Wild, seien die Sanierung und der Umbau des Hauses Nummer 6 und des Nachbargebäudes 6a, ohne den Gesamteindruck groß zu verändern. Ebenerdig soll wieder Platz für Läden sein. Ein bisheriges Lager im rückwärtigen Teil soll für zwei Büros umgebaut werden. Die Zahl der Wohnungen im Ober- und Dachgeschoss soll von sechs auf acht erhöht werden. Der hintere Teil soll in der Optik an den straßenseitigen Teil angepasst werden. Geplant seien auch eine Aufschüttung des Geländes im hinteren Bereich um 50 Zentimeter sowie ein Fahrrad- und Müllhaus, das Much gerne mit einem Walmdach aus Blech eindecken möchte.

Neue Baustelle in Gmund: Kritik an „Hin- und Hergeschachere zweier Bauherren“

Für die Verwaltung stelle das Vorhaben soweit kein Problem dar, so Wild. Wenn da nicht die Parkplatzthematik wäre. Zusammen mit dem Nachbarhaus 6a bräuchte Much 23 Stellplätze, 18 könne er aber nur nachweisen, so Wild. Denn: zwei Parkplätze entlang des Hauses seien dem Restaurant Rosso zugewiesen, zwei dem Anwesen Nummer 10. Laut Bauamt habe Much inzwischen die fehlenden fünf Plätze in der entstehenden Tiefgarage seines Bau-Kollegen Werth erworben, gesichert sei diese Dienstbarkeit aber noch nicht. „Wenn man die Parkplätze so nachweisen kann, dann wär’s ja wunderbar“, meinte Bürgermeister Alfons Besel (FWG), fügte aber an, dass die Stellplatz-Situation innerorts ausgereizt sei.

Barbara von Miller (SPD) war nicht bereit, „bei diesem Hin- und Hergeschachere zwischen zwei Bauherren“ mitzumachen. „Das ist eine absolute Luftnummer. Das kann ich nicht gut heißen“, so von Miller. Hier werde schließlich ein Haufen Geld verdient, es sei unglaublich, „wie das hier abläuft.“ Besel fand, dass das Landratsamt letztlich zu prüfen habe, ob es da um „Geschachere“ oder einen reellen Plan gehe.

Unter der Voraussetzung, dass die Stellplätze tatsächlich nachgewiesen werden und das Nebenhäuschen ein ortsübliches Satteldach bekommt, wurde der Antrag einstimmig befürwortet. Wegen geplanter Dachfenster war das Gremium bereit, eine Abweichung von der Gestaltungssatzung zuzulassen.

gr