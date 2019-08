Die „Verrückten“ brauchen einen Chef

Die Gmunder Dorfmusikanten sind ein eingespieltes Team. Seit über 25 Jahren erfreuen die „geselligen Musikverrückten“ ihr Publikum. Doch es fehlt etwas Entscheidendes.

Gmund –Bernhard Müller, der die Dorfmusikanten noch bis vor Kurzem als „Musimeister“ leitete, hat den Taktstock aus Zeitgründen abgegeben. Auf der Suche nach einem neuen Dirigenten klapperten die Musikanten zunächst persönlich ein paar potenzielle Kandidaten ab. „Wir haben einige Leute gefragt, aber die meisten sind bis über beide Ohren beschäftigt“, erzählt Johann Schmid, der seit 1993 Vorsitzender ist und selbst die Tuba bläst. Deshalb versucht es die Kapelle jetzt auch mit einem Aufruf über die Internet-Plattform Facebook. „Wir, die Gmunder Dorfmusikanten, suchen ab sofort einen Dirigenten“, heißt es dort. Wer Interesse daran habe, eine 25-köpfige Blaskapelle zu leiten, der sei hier genau richtig. Und wörtlich schreiben die Dorfmusikanten in ihrem Post: „Wenn du Lust hast, dich am Nordufer des Tegernsees mit geselligen Musikverrückten in die Arbeiten zu stürzen, dann melde dich!“

Etwa 30 bis 35 Auftritte absolviert die Kapelle im Jahresverlauf, die Proben dazu finden immer am Dienstagabend im eigenen Probenraum statt. Und diese Arbeit laufe natürlich auch momentan ungehindert weiter, erklärt Schmid. Ein Mitglied der Dorfmusikanten habe vertretungsweise die Aufgaben des Musimeisters übernommen. „Aber der mag das nicht dauerhaft machen“, stellt der Vorsitzende klar.

Doch welche Anforderungen muss der künftige Dirigent der Dorfmusikanten erfüllen? Gar nicht so viele, meint Schmid. „Er sollte halt von der Blasmusik Ahnung haben.“ In erster Linie geht es darum, die Probenarbeit zu begleiten, mit den Musikanten neue Stücke zu erarbeiten und die großen Konzerte zu leiten. Und Schmid und seine Kollegen würden sich freuen, wenn sich jemand langfristiger verpflichten und damit wieder ein wenig mehr Kontinuität eintreten würde. Zuletzt gab es nämlich mehrere Wechsel am Dirigentenpult. Müllers Vorgänger Helmut Schilling etwa wäre gerne Musikmeister bei den Gmundern geblieben. „Das hat auf der menschlichen Ebene sehr gut gepasst“, sagt Schmid. Allerdings fand der Dirigent aus München keine finanzierbare Wohnung im Tegernseer Tal, somit habe es ihn nach Buchloe verschlagen.

Wer Interesse hat an der Aufgabe des Dirigenten, kann sich bei Johann Schmid, 01 71/8 61 43 46, oder dem Zweiten Vorsitzenden Georg Hörth, 01 51/57 86 66 33, melden. Weitere Informationen gibt es hier.

